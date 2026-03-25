A férfi egy használt autós oldalra eladás céljából olyan autók fotóit és adatlapjait töltötte fel, amelyekkel nem rendelkezett. A hirdetésekre jelentkező vevők – miután megegyeztek az adásvétel feltételeiben – előre átutalták a férfi által kért összeget a megadott számlaszámokra.

Autót természetesen nem kaptak, az eladó a pénzösszegek kézhezvételét követően elérhetetlenné vált. A vádlott 29 embert vert át ezzel a trükkel, összesen 6 747 917 forint kárt okozva.

Az ügyészség az üzletszerűen elkövetett csalások miatt a többszörös visszaeső férfival szemben fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint vagyonelkobzást, és a sértetteknek okozott kár megfizetését indítványozta. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.