A marketingesként dolgozó, kétgyermekes családapa, a devizes-i (Egyesült Királyság) Gareth Wild kitalálta, hogy megszokott boltjuk előtt minden egyes parkolóhelyet kipróbál.

A 44 éves férfi meglepő alapossággal állt a feladathoz: műholdképek segítségével térképezte fel a placcot, és minden egyes helyhez számot rendelt, természetesen kihagyva a mozgáskorlátozottaknak és a motorosoknak fenntartott helyeket.

Mi mással, mint egy előző generációs Škoda Octavia kombival vágott neki a kalandnak, a szokásos bevásárlások során szisztematikusan, egyesével pipálta ki a rubrikákat. Menet közben naplózta a dátumot és a pontos időt minden egyes elfoglalt helynél.

Talán a legszórakoztatóbb részlet az, ahogyan a helyeket a kényelem alapján különböző kategóriákba sorolta: „Isteni kategória” (God Tier), „Hasznos” (Useful) és „Kerülendő” (Avoid). Nem meglepő módon a legkívánatosabb helyek a bejárathoz legközelebbi kettő voltak, amelyeket jellemzően családosoknak tartanak fenn.

Végül egy év, hét hónap és két nap leforgása alatt sikerült a helyi Sainsbury’s szupermarket mind a 108 elérhető parkolóhelyét elfoglalnia, mindegyiket egy apró, de annál kielégítőbb győzelemként könyvelve el.

Akár hiszik, akár nem, Garethnek nem ez volt az első rodeója a versenyszerű parkolás világában. Még 2021-ben zárt le egy hat éven át tartó szériát Bromley-ban, ahol egy sokkal nagyobb, 211 férőhelyes aszfaltcsíkot pipált ki. Miután 2024-ben elköltözött, Devizes-ben élesztette újra a kihívást.

Valószínűleg már kitalálják, mi következik. A brit édesapa máris kinézett magának egy újabb feladatot, ezúttal egy helyi Morrisons áruház több mint 400 férőhelyes parkolóját, ami egy jó darabig biztosan ad majd neki elfoglaltságot.

Bár a hobbi maga igencsak hétköznapinak tűnik, Gareth szerint a fogadtatás meglepően lelkes volt. Sokan már azon gondolkodnak, hogy a saját helyi szupermarketjük parkolójában is belevágnak egy hasonló kalandba.