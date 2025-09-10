A párhuzamos parkolás. Van, akinek rutin, másnak halálos ellenfél. Elméletben pofonegyszerű, a valóságban mégis ettől ver ki a víz a legtöbb sofőrt, és ettől születnek a legfrusztráltabb anyázások a volán mögött. Hogy kell ezt jól csinálni? Kiderült, hogy a titok nyitja nem más, mint… a matek! Belefutottunk egy YouTube-videóba, ami vizuálisan szedi ízekre manővert.

Van, akinek elég volt, amit az autós iskolában tanult, mások évek alatt csiszolták tökélyre a saját technikájukat, és persze ott vannak a zsenik, akik simán érzésből megoldják. Végül is a végeredmény számít – ha befértél a helyre anélkül, hogy a többi autót vagy a felnidet leamortizáltad volna, már nyertél.

A fontos lépések írásban is:

1. Úgy állj meg, hogy az autód hátsó tengelye egy vonalban legyen a kiszemelt parkolóhely előtt álló jármű hátsó lökhárítójával. Fordítsd el a kormányt és mehet a tolatás.

2. Egészen addig tolass ebben a szögben, amíg a padkához közelebbi hátsó kereked egy vonalba nem kerül az előtted álló autó út felőli oldalával. Ezután állítsd egyenesbe az első kerekeket és így tolass tovább.

3. Akkor kezdj el ellentétesen kormányozni, ha a hátsó, út felőli kerék egybeesik az előtted álló autó síkjával. Addig tolass így, ameddig egyenesbe nem áll az autód.

4. Ezután már csak annyi dolgod van, hogy előrébb vagy hátrébb gurulj, hogy megfelelő pozícióban hagyd az autót a parkolóban. Ne állj túl közel az előtted lévő autóhoz, mert ha hátulról rádparkolnak, akkor előfordulhat, hogy nem fogsz tudni kiállni.

Bár az elmélet egyszerűnek hangzik, a gyakorlatban azért ez nem mindig jön össze elsőre. Ezért ha valakit épp lassan manőverezni látunk, ne dudáljunk, integessünk, inkább vegyük elő a türelmes énünket, azzal segítjük csak a helyzet gyors megoldását. Esetleg megmutatjuk a problémával küzdő autósnak a fenti videót, hátha segít.