Tudtad, hogy a világ egyik legnagyobb pedálos és junior autó magángyűjteménye Magyarországon található? A Nemes Pedal Cars gyűjtemény 500 mini járműből áll, amelyből néhányat elhoztak Debrecenbe, az egyik plázába, hogy mindenki megcsodálhassa.

Teljesen véletlenül futottam bele a tárlatba a hétvégén (sajnos már nincs ott), és természetesen azonnal fejest ugrottam. Hoztam is néhány fotót magammal, szóval ha lemaradtál, csak lapozd végig a galériát, érdemes. Mindegyik autónál találsz egy rövid leírást a képek alatt.

Galéria:

82 fotó

Van valami egészen különös ezekben a mini autókban. Nem csak azért, mert aranyosak vagy ritkák, hanem mert mindegyik egy-egy korszak lenyomata. És talán pont ez a legjobb ezekben a gyűjteményekben: nem csak megmutatják, honnan jöttünk, hanem azt is eszünkbe juttatják, miért szerettünk bele az autókba. Nem a lóerők, nem a gyorsulás, hanem az az egyszerű, tiszta öröm, amikor először „vezettünk” valamit. Ezek a kis autók ezt az érzést konzerválják – és jó látni, hogy valahol még mindig léteznek.