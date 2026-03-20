Az alvázszám, vagy hivatalos nevén a járműazonosító szám (VIN/FIN) az a kód, amellyel minden egyes autó és motorkerékpár egyértelműen azonosítható. Nincs két egyforma, és nincs menekvés előle: ez az azonosító végigkíséri a járművet a gyártósortól a bontóig.

Mi is az „alvázszám”, és hol találjuk?

Minden személyautó és motorkerékpár egyedi alvázszámmal rendelkezik, amely szerepel a forgalmi engedélyben és a törzskönyvben, és fizikailag is bele van ütve vagy rögzítve a jármű több pontján.

A mai értelemben vett, 17 karakterből álló sorozatszám 1981 óta szabványos. Addig az úgynevezett „gyártási szám” szolgált az autók azonosítására, ám mivel ezt többnyire csak egy, a motortérbe szegecselt táblára rögzítették, a manipuláció gyerekjáték volt. Azóta az iparági sztenderd az, hogy az alvázszámot közvetlenül a karosszéria fémelemébe ütik bele. Ez a módszer jóval hamisításbiztosabb, és jelentősen megnehezíti a lopott járművek továbbértékesítését.

Hol keresd az autón?

Ha ellenőrizni szeretnéd az alvázszámot, több helyen is érdemes körülnézned. A papírokon túl „fizikailag” is ott van – gyakran több ponton is:

Az ajtókeret B oszlopán (az első és hátsó ajtó között).

A vezetőoldali ajtónál.

A motortérben vagy a csomagtartóban.

A szélvédő alatt, a műszerfalon elhelyezett kis ablakban.

Az alvázszám nem egy véletlenszerű karaktersorozat, hanem három logikai szakaszra osztható:

1–3. karakter (WMI): ez a világszintű gyártóazonosító. Például a „WMW” kód azt jelzi, hogy a járművet Németországban, a BMW gyártotta.

4–9. karakter (VDS): ez a járműleíró rész. Egy kódolt kulcs, amely megadja a modellt, a sorozatot, a motortípust és a felépítményt.

10–17. karakter (VIS): ez a gyártóspecifikus szakasz. Itt találhatók az egyedi információk, például a gyártási év (gyakran a 10. karakter, de nem minden esetben) és a sorozatszám. A pontos részletekről a gyártók tartanak fent adatbázisokat.

Miért fontos ez vásárláskor?

A használtautó-piacon sajnos gyakori a trükközés, legyen szó a jármű koráról, futásteljesítményéről vagy eltitkolt baleseteiről.

Az alvázszám ismerete az első lépés a biztonságos vásárláshoz: ez alapján kérdezhető le a jármű múltja a hivatalos rendszerekben. Érdemes tudni, hogy az alvázszámban soha nem szerepel az I, O és Q betű, hogy elkerüljék az összetévesztést az 1-es és 0-s számokkal. Ez fontos szempont az adatok begépelésekor!