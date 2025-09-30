Valóban új egy autó, vagy hónapokig állt egy helyben, mielőtt eladták? – ennek a kérdésnek a megválaszolásában segítettek a Német Autóklub, vagyis az ADAC szakértői.

Aki új autót vásárol, annak tudnia kell, hogy jelentős időeltolódás lehet az első forgalomba helyezés és a jármű tényleges gyártási dátuma között. Előfordulhat például, hogy az autót „készletre” gyártották, és már jó ideje állt egy helyben, mielőtt először forgalomba helyezték. Ugyanez igaz használt autó vásárlása esetén is, egy készleten tartott, tárolt autónál nem biztos, hogy a használat ideje és az autó valódi kora egybevág.

De hogyan lehet kideríteni, mikor is gyártották valójában az autót?

Az alvázszám adja az alapot

Az első nyom a jármű gyártási idejére vonatkozóan az alvázszámban található.

A számot megtalálhatjuk a jármű okmányaiban (forgalmi engedély és törzskönyv), és sok autónál a szélvédő alsó részén is ott van, így akár kívülről is leolvasható. Ezenkívül általában a motortérben van a lemezbe ütve (például a tűzfalon vagy a karosszéria más teherhordó elemén is olvasható).

Meddig számít újnak egy autó? Azért érdekes ez a kérdés, mert ha felkeressük a népszerűbb használt autós oldalakat, találhatunk null kilométeres autót és több ezer kilométert futott autót is újként megjelölve. Ez nem átverés. Csak hogy tisztában legyetek vele ti is, az számít új autónak, amelyik nem haladta meg a 6000 kilométeres futásteljesítményt, vagy az első forgalomba helyezéstől számított 6 hónapon belül jár még. Ezért lehetséges, hogy több kereskedésnél is találunk pár ezer kilométert futott új autót, amit legtöbbször a kereskedés tesztautójaként használtak. Ez jelentheti azt is, hogy valóban új az autó és kímélve használták, a kockázat azonban ebben is benne van, hiszen 6000 kilométer alatt már történhetett bármi az autóval, akár komoly sérülés is érhette, amit a márkaszervizben javítottak. Így summázva azt érdemes új autónak tekinteni, amit még nem helyeztek forgalomba, de jogilag ennél szélesebb keretek között mozog ez a fogalom.

A legtöbb nagy gyártó az alvázszám tizedik pozíciójában betűvel vagy számmal jelöli a modellévet. Ez utóbbi nem feltétlenül egyezik meg a gyártás évével; egyes gyártóknál már az előző év májusában, míg másoknál csak augusztusban kezdődik. Így lehetséges, hogy egy autót 2017 végén gyártottak, de már a 2018-as modellévhez tartozik, amelyet az adott gyártó 2017 közepén vezetett be.

Az alkatrészek dátumai nagyon hasznosak

Sokan nem tudják: a gyártási dátum a jármű legtöbb alkatrészén fel van tüntetve. Ez nyomokat adhat a jármű valódi koráról. A dátumot gyakran megtalálhatjuk a motortér különböző alkatrészein, a belső térben, vagy akár a csomagtartóban a padlókárpit alatt. A biztonsági öveken vagy az ablaküvegeken is szerepelhet gyártási dátum.

Például, ha a forgalmi engedély szerint az autót 2009-ben helyezték forgalomba, de a biztonsági övön 2005-ös dátum szerepel, akkor vagy rendkívül sokáig tárolták az autót az első forgalomba helyezés előtt, vagy az eladó manipulálta a papírokat.

Egy másik példa: ha egy használt autóban a műszercsoport (sebességmérő, fordulatszámmérő, üzemanyagszint-jelző stb.) gyártási dátuma lényegesen újabb, mint a jármű többi alkatrészéé, akkor ezt az egységet már kicserélték. Ez utalhat a kilométeróra manipulációjára. Ilyen esetben érdemes a szervizkönyvben és a műszaki vizsgák jegyzőkönyveiben szereplő kilométeróra-állások valódiságát ellenőrizni.

A gyártási dátumok közötti jelentős eltérések általában olyan baleseti sérülésre utalhatnak, amelynek javításához újabb alkatrészeket használtak fel. Ez különösen fontos egy használt autó vásárlásakor, ha a járművet sérülésmentesnek hirdették.