„Az egyik kereskedésből már kitiltottak” – olyan félórája beszélgetek Kárász István autóvizsgálóval, a cége használt járművet vásárlóknak segít kerülgetni a kisebb-nagyobb csapdák sokaságát, ami manapság rájuk vár ebben az országban. Istvánt onnan ismerem, hogy évekkel ezelőtt az én lában elől is elrúgott egy méretes banánhéjat, mielőtt ráléptem volna a saját kocsim megvételekor.

Korábban irányított németországi központú használtautó-kereskedést, dolgozott biztosítók kárszakértőjeként, vezető volt márkaszervizben, rengeteg tapasztalatot gyűjtött a műszaki végzettsége mellé az elmúlt évtizedekben. Ha beleszerelmesedünk egy autóba, ő vizsgálja meg a kiválasztottat, hogy tényleg jól járjunk racionálisan is, ne csak érzelmi legyen a döntés. Na, de miért került feketelistára egy neppernél.

„Német prémium SUV-t vizsgáltam egy ügyfelemnek, ám a hirdetés és a kijelző 130 ezer kilométer futásteljesítménye helyett a diagnosztikai műszer által mért porlasztónkénti kompenzációs értékek alapján minimum 300 ezres futásteljesítményre lehetett következtetni. Mikor ezt rögzítettem írásban az ügyfelem számára – aki nem volt velem a helyszínen – bepöccent a kereskedő, szerinte hülyeségeket írok, szidni kezdett, és közölte, hogy én oda soha többé be nem tehetem a lábam.”

Mivel a közös nyomócsöves dízeleknél kiszűrhető a trükközés, neki hitt a vásárlójelölt a haragos nepper helyett (mindjárt mondunk ellenpéldát is), közösen megbízhatóbb szabadidő-autót kerestek. Mikor tanácsadásra kérem a Vezess olvasói nevében, a sógorok sójával kezdi.

Osztrák hegyek vs. japán karosszériák

Hogy most télen pontosan milyen anyaggal szórják majd az Alpok hegyi útjait, arról nincs precíz kémiai képletünk, de István tapasztalatai szerint jellemző akár már a 8-10 évesen Ausztriából behozott személyautókra, hogy az agresszív só (amivel szerinte a sógorok dolgoztak a hegységeikben) komoly gondokat okoz a padlólemezen és a futóműalkatrészeken, valamint a bekötési pontoknál korrózió formájában.

Különösen a hölgy ügyfelei által keresett japán kiskocsiknál és kompaktoknál talál gyakran vészes korróziót a Yarisoktól a Jazz-eken és Corollákon át a Civicekig. A nyugati országrészből napi rutin átjárni a neppereknek Ausztriába, ahonnan szép számmal hordják be a ránézésre kellemes állapotú kocsikat, „amelyeknél gyakran látok friss alvázvédőzést, többnyire nem szakszerűen. Olcsón megoldva, több lépcsőt kihagyva az eljárásból jellemzően a korrodált felületre viszik fel. Nem egyszer még meg sem száradt, mikor már nézem az eladásra szánt kocsit.”

Megtévesztő lehet az egész jónak tűnő karosszériájuk, a vizsgálatok során azonban a fűtűmű bekötési pontoknál látszik a hiba eltüntetése érdekében végzett kontár próbálkozás. Szabály: használt autónál nem biztos, hogy jót jelent és pozitívum a friss alvázvédőzés.

Újszerű vs. hőfúvó

Ezeknél idősebb autókat is megtévesztésig ki lehet csinosítani. Aki próbál felkészülni és olvas cikkeket a témában, gyakran találkozhat a valóban fontos tanáccsal: nézd meg a kormány, a váltókar körüli bőrszoknya és a pedál gumiborításának a kopását.

Az autóvizsgáló szerint a nagyobb profittal kecsegtető értékesítéseknél a figyelmesebb és igényesebb nepperek számos aprósággal „készülnek” a vevőjelöltek fogadására. A bőrkormány kopásait bőrfestékkel egész korrekten lehet korrigálni, a váltókar körüli szoknyát számos modellnél könnyen ki lehet cserélni, a pedálok gumijait még egyszerűbben. Sőt, hőfúvóval a sok-sok év alatt fakóvá vált egyes műanyagokat ideiglenesen feketébbé lehet varázsolni. Aztán ha újra nap éri ezeket, visszafakulnak, csak most egyik hétről a másikra. Rossz esetben a vásárlást követően.

Ráadásul tapasztalatai szerint a német prémiumok belterei sokszor annyira tartósra készültek, hogy az ülések jellemzően nincsenek szétülve, a kapcsolók nincsenek megkopva 200-250 ezer kilométer után sem.

Ékszerdobozok vs. olajtócsák

A legnépszerűbb modellekre jellemző konkrét csapdahelyzetet kérek, a régi Astrák ECOTEC motorjait említi. „Érdekes módon van itt egy jellemző eladó-típus, számos ilyennel találkoztam már, akik elsőre kimondottan ideálisnak tűnnek, akik akár évtizeden át birtokolták és közben keveset használták az autójukat. Ékszerdobozként beszélnek róla, ráadásul nem ritkán garázsban tárolták a jellemzően H Astrájukat.”

Volt, hogy pokróc alatt tárolt autó motortere tocsogott az olajban, mire az volt az idős eladó válasza, hogy hát ez Opel, minden Astrája ilyen volt. Utánatölt időnként egy liter olajat, az a megoldás, úgy elmegy. István szerint nem ez a megoldás. Gyakran talál kocsonyás állagú hűtőfolyadékot is, sokan azt sem cserélik, ahogy a fékolajat sem.

Joseph vs. József

Két nagy csoportja van az eldóknak a mai Magyarországon, elvileg ebből csak kettőnek lenne szabad felkerülni az adásvételi szerződésre. Ha régóta magyar rendszámos az autó, mert mondjuk idehaza állt forgalomba újonnan, vagy évekkel ezelőtt bejött, és azóta van magyar magánszemély vagy cég nevén, akkor ez az ember vagy vállalkozás kerül fel a szerződésre eladóként. István szerint az első az ideális, hiszen visszakövethető a szervizmúlt az olajcseréktől az esetleges javításokig a kocsi életének legelső napjától.

Nálunk sok a külföldről behozott autó, amelyeket István szerint kizárólag akkor szabad megvenni itthon, ha a kereskedő vagy a nepper a nevére veszi. Például, mert a jog szerint a tulajdonos tudja lehívni és akár kinyomtatva a kezünkbe adni a szerviztörténetet. Sokan megpróbálják kikerülni ezt, és rávenni a vevőt, hogy a pár héttel/hónappal korábbi osztrák, német tulajdonos (akitől ők már megvették a kocsit, tehát jogilag nem tulaj) szerepeljen eladóként, mi meg vevőként.

Így ő nem csak az államot rövidíti meg (és rak zsebre olyan pénzt, ami nem őt illet), hanem ami a vevőnek súlyosan fájdalmas következményekkel jár: elveszíti a szavatossági törvény által biztosított -jelenleg 2 év – szavatossághoz való jogát (amennyiben autókereskedő az eladó fél). És mintha sose találkoztunk volna, az autó Magyarországra hozója és itthoni értékesítője semmilyen papíron nem szerepel, ezzel kibújik minden felelősség alól. Frissen kintről behozott autót csak úgy szabad megvenni, ha nevére vette a kereskedő cége.

200 bejelentés vs. 1 vádemelés

Összesen 19 489 703 lekérdezést indítottak a különféle gépjárművek futásteljesítményének ellenőrzésére az érdeklődők a Jármű Szolgáltatási Platformon (JSZP) 2022-ben – tudta meg a Vezess a Belügyminisztériumtól (BM) kikért adatokból. A tavaly rekordot döntő rendszer népszerűségét mutatja, hogy a 2019-es indulástól múlt év végéig immár 64 258 313-ig jutott a lekérdezések száma, esztendőkre bontva egyértelműen látszik a platform használatának az emelkedése.

Év Lekérdezések száma 2022 19 489 703 2021 17 504 424 2020 15 542 997 2019 11 721 189

Az autóvizsgálók napi szintű rossz tapasztalatai mellett sajnos vissza-visszatérően érkeznek a szerkesztőségbe is levelek gyanús óraállásokról, aki vásárló(jelölt)ként ilyet tapasztal, annak lehetősége van az eltérést (vagy bármilyen hibát) jelezni a BM felé. „Az ügyfelektől érkezett jelzések alapján a járműnyilvántartás érintett adatai a rendelkezésre álló iratok alapján minden esetben felülvizsgálatra kerülnek” – válaszolta megkeresésünkre a tárca. Magyarán: ha trükközést tapasztalunk, vagy csak sejtünk egy-egy használt autó óraállásával kapcsolatban, kivizsgálást ígér a minisztérium.

Évente 200-250 ilyen jellegű bejelentés érkezik hozzájuk, amit nyugodtan nevezhetünk jelentéktelen számnak. A 20 millió lekérdezéshez és ahhoz képest is minimális, amennyire jellemzőnek gondolja az átlag magyar használtautó-vásárló és tapasztalja a vizsgáló az óratekerés jelenségét idehaza. Vagyis mondjuk ki: az autó értékének – kínálati árának – bűncselekménnyel való növelését.

Amennyiben a rendőrségi adatokat nézzük, mintha minden rendben lenne, és csak kivételes esetben fordulna elő az órák manipulálása. Sőt, egyre kedvezőbb képet festenek a hazai használtautó-piacról a hivatalos statisztikák, ugyanis a „rendőri eljárásban regisztrált gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása bűncselekmények száma” mindössze 39 volt 2022-ben. Úgy, hogy csak személyautóból 830 ezer darab cserélt gazdát idehaza tavaly, vagyis az adásvételeknek észrevehetetlenül kicsi százalékánál bukott ki a törvénytelen ügyeskedés.

Még ennél is meglepőbb a vádemelések száma: mindösszesen egyetlen ügy jutott idáig a múlt évben.

Év Bűncselekmények száma Vádemelések száma 2022 39 1 2021 47 2 2020 58 2

Nem véletlen, hogy a használt autók vizsgálata során az egyik legfontosabb célszerszám a kinézett autó agyára kötött laptop. Sajnos így is csak a manipulált adatok egy részére derül fény, a közös nyomócsöves dízelek esetén – mint a cikk elején említettük – más módszer mutathat ki a megadottnál jóval komolyabb futásteljesítményt.

Az óratekerés mellett a korábbi – be nem vallott – töréstől való félelem a másik leggyakoribb para. Bizalmat keltő lehet a hirdetésben megadott alvázszám, azonban Kárász István figyelmeztet, hogy a bizonyos összegért ezen adat alapján kármúltat mutató online adatbázisokban kizárólag a sértetti adatok kerülnek be. Ha nem volt casco az autón, és ennek a kocsinak a vezetője okozta a törést, az már nem szerepel ezekben a cascós adatbázisokban. Rendkívül fontos emiatt többek között a kasznielemek eredeti rögzítéseinek az ellenőrzése és a megléte.

35 százalékos kedvezmény vs. józan ész

Olykor persze hiába mászik bele az autóvizsgáló a kinézett jármű motorterébe derékig, a laptopja pedig hiába kutakodik az autó elméjének a legmélyén megbúvó adatmorzsákig, mégis megtörténhet a baj. István is járt így, mert miután írásban sorolta a kinézett személyautó súlyos hibáit, és másik autó keresését tanácsolta ügyfelének, máig emlékezetes események történtek.

„Eljöttünk a kereskedésből, de mint utólag kiderült, ő annyira beleszeretett a kocsiba, hogy felhívta a kereskedőt, aki – látva, hogy horogra akadt a vevőjelölt – igen jelentős árengedménnyel megszabadult az autótól. Hiába mondtam az ügyfélnek, hogy nem szabad megvenni, bevállalta a meghirdetettnél jóval kedvezőbb áron.”

Mi tesszük hozzá: ha egy kereskedő 25-30-35 százalékot is hajlandó engedni, akkor kapcsolódjon fel a villanykörte a fejünkben. Nem az Isten lábát fogtuk meg, hanem valamiért nagyon szabadulni akar valaki egy kocsitól. Magánszemély esetén lehet ez akár egyéni és alkalmi anyagi probléma, de egy kereskedőnél számos sebből – szó szerint – vérző jármű esetén más okot érdemes feltételezni.

Rövid időn belül előjöttek a megvett jármű hibái, a vásárló pedig beperelte a kereskedőt és a saját autóvizsgálóját is.

Jogok vs. vaskos számlák

István elmondása szerint 10 meghirdetett használt autóból általában 8-nak nem tanácsolja a megvásárlását, de úgy tűnik, vannak, akiknek jó abból a 8-ból is. Még őket is lehet védeni kétféleképpen, az alábbi két tanács természetesen azoknak is átgondolandó, akik a lehető legígéretesebb, ellenőrzött múlttal rendelkező és jelen állapotában kiváló műszaki állapotú személyautóért fizetnek milliókat.

Az első a szerződés, fontos, hogy ne csak átfussuk a szöveget, hanem egyeztessünk arról az eladóval a megírása előtt. Mielőtt rossz szokásuk szerint lerakják elénk az előre, a másik fél számára kedvező módon megfogalmazott adásvételit. „Így védhetőek ki az elutasítási indokok. A vevő ugyanis elsődlegesen kijavítást kérhet, és csak elutasítás esetén léphet tovább az igényérvényesítés lépcsőin” – mondja kérdésünkre Gombolai Éva, a D.A.S. csoportvezető jogásza.

Ha a vásárlást követő hónapokban mégis elromlik valami az autóban, minden esetben a javítás megkezdése előtt szükséges értesíteni a másik felet, ugyanis a hiba jellege és keletkezési időpontja lényeges. Ekkor azt is lehet jelezni az eladó felé, hogy a késlekedés károkat okozhat, az az ő érdeke is, hogy azok megelőzhetőek legyenek. “Elutasítás esetén sem szükséges abba beletörődni, de annak megítéléséhez, hogy mekkora sikerkilátással lehet az igényt az eladóval szemben érvényesíteni, általában már ügyvédre lesz szükségünk” – állítja a jogász.

Nem is kérdés, hogy a vevőnek is vannak jogai a vásárlás után, kezdjük azzal, amikor magánszemély az eladó. Ő jellemzően nem vállal garanciát az autója értékesítésekor, így egy éven át ún. kellékszavatossági igényt lehet a rejtett hibák miatt támasztani az irányába. “Ez az adásvételkor meglévő, de a vásárló előtt nem ismert olyan hibák miatt érvényesíthető, amire a jármű kora és futásteljesítménye alapján nem kellett számítani. Ezeket a körülményeket a vevőnek kell igazolnia, így a dokumentálás nagyon fontos” – mondja Gombolai Éva.

Ahogy említettük, a vevő elsődlegesen kijavítást kérhet. Amennyiben az eladó erre nem hajlandó, akkor maga is kijavíttathatja az eladó költségére, vagy második körben árleszállítást kérhet. “Amennyiben a hiba jellege indokolja azt, végső soron el is lehet állni a szerződéstől, azaz a jármű visszaszolgáltatásával és a vételár visszaigénylésével az eredeti állapot helyreállítása zajlik: mintha meg sem vásároltuk volna a járművet. Ez adott esetben egyes költségek elszámolását is jelenti” – állítja a jogász a magánszemélyes adásvételekről.

Ezzel szemben immár két év a szavatosság időtartama a kereskedőtől vásárolt használt járművekre. A vásárló jogai ugyanazok, mint magánszemély esetén, azzal a különbséggel, hogy itt nincs mód a járműnek a kereskedés költségére történő kijavítására. Ez egy viszonylag új szabály, így Gombolai Éva szerint kérdéses, hogy miként fog működni a gyakorlatban, “de várható, hogy elzárkózó kereskedés esetén – ha jogos az igényünk – árleszállításként fogjuk tudni azt érvényesíteni”.

Kárász István ajánl egy Magyarországon alig ismert és alig használt lehetőséget, az úgynevezett garancia-biztosítást. Egyszerűen összefoglalva itt a lényeg: az autó értékétől és állapotától függően olyan évi 50-70 ezer forintért erre szakosodott biztosítók garanciát vállalnak arra, hogy bármilyen műszaki hiba lép fel, ők állják a javítás költségét.

Az esetleges problémák lehetséges körét azonban már magunk is szűkíthetjük egy telefonnal a kezünkben. Mielőtt egyáltalán elmegyünk megnézni a hirdetésben szimpatikusnak tűnő autókat, az érdeklődéskor érdemes minden kocsinál ugyanarra a kérdéssorra válaszokat kérni az esetleges friss alvázvédelemtől a számunkra kinyomtatott szerviztörténet meglétén át a majdani szerződésen szereplő névig.

Ha mindre pozitív a válasz, akkor szabad elindulni és megnézni, természetesen alaposan. A bizalmatlanság itt nem neveletlenség, hanem kötelező hozzáállás, mielőtt valaki kiad 3-6-8 stb. millió forintot a családi kasszából.