Egy ízlésesen megépített tuningautó képes kiemelni egy modellt a tömegből. Ez a Honda Civic viszont inkább arra példa, mi történik, ha valaki egyszerre akar mindent, és végül semmi sem áll össze.

Első pillantásra nehéz eldönteni, hova is nézzünk. A piros-fekete színkombináció még akár működhetne is, de itt minden elem külön életet él:

  • a hátsó szélvédőn hatalmas „HONDA” felirat,
  • a hátsó ablak tetején sorakozó, teljesen értelmezhetetlen antennaerdő,
  • hatszögmintás dekoráció a lökhárítón,
  • temus, kamu kipufogók, jó sok,
  • GT felirat, ami inkább wish-es versenyhangulatot idéz

Az összkép inkább egy Need for Speed-ből kilépett, félkész tuning, mint egy tudatos építés.

Galéria

3 fotó

Ami pedig végkép kisüti az agyat: a rádió gombjaira helyezett szelepcsapokra emlékeztető tekerők. Őszintén, van olyan, akinek ez tényleg tetszik, vagy szándékos polgárpukkasztásól van szó?

Neked tetszik az a Civic?
Igen, elfogadnám így, ahogy van
0% ()
Hagyjuk már, mi ez? :D :D
50% (1)
Roncstelep, bezúzni, mélyen eltemetni
50% (1)

