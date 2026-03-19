Egy ízlésesen megépített tuningautó képes kiemelni egy modellt a tömegből. Ez a Honda Civic viszont inkább arra példa, mi történik, ha valaki egyszerre akar mindent, és végül semmi sem áll össze.
Első pillantásra nehéz eldönteni, hova is nézzünk. A piros-fekete színkombináció még akár működhetne is, de itt minden elem külön életet él:
- a hátsó szélvédőn hatalmas „HONDA” felirat,
- a hátsó ablak tetején sorakozó, teljesen értelmezhetetlen antennaerdő,
- hatszögmintás dekoráció a lökhárítón,
- temus, kamu kipufogók, jó sok,
- GT felirat, ami inkább wish-es versenyhangulatot idéz
Az összkép inkább egy Need for Speed-ből kilépett, félkész tuning, mint egy tudatos építés.
Ami pedig végkép kisüti az agyat: a rádió gombjaira helyezett szelepcsapokra emlékeztető tekerők. Őszintén, van olyan, akinek ez tényleg tetszik, vagy szándékos polgárpukkasztásól van szó?
