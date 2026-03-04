Egy Audi S4-tulajdonos annyira komolyan vette az önmegvalósítást, hogy a végeredményre nehéz szavakat találni. Az autót egy amerikai élelmiszerbolt parkolójában kapták lencsevégre, és már első pillantásra látszik: itt bizony nem ismerték a „kevesebb néha több” kifejezést.

A tulajdonos egy méhsejtmintás fedést tett a lámpatestekre, ami kétségtelenül egyedi megjelenést ad az autónak – még ha valószínűleg ezzel fel is lett áldozva a fényerő. De kit érdekel a funkcionalitás, ha közben ilyen „menő”?

Az autón több matrica van, mint a Tesco gyerekrészlegén, a hab a tortán az “Official racing car 526 HP” felirat (Hivatalos versenyautó 526 lóerő). Ez különösen érdekes annak fényében, hogy a szóban forgó S4 gyárilag nagyjából 350 lóerőt tud. Hogy a motortérben történt-e valódi teljesítménynövelés, nem tudni – de reméljük, nem csak optikai tuningban merült ki a projekt.

Szárnyak minden mennyiségben

Ha azt hitted, a matricákkal letudtuk a dolgot, tévedtél. A csomagtartón – a kis peremspoilerrel együtt – legalább hét légterelő sorakozik. Ehhez jönnek a hátsó sárvédőkön elhelyezett apró szárnyacskák, valamint a tetőn található további hat (!) spoiler.

És még nincs vége: elöl mini légterelők, dupla első splitterek, sőt egy játék vadászgép is helyet kapott.

Kamu kipufogók és az apró

Az autó farán több kamu-kipufogóvég is feltűnik, miközben a valódi kipufogókat lángmintás végek díszítik. A lökhárítóra háromszög alakú vonószemeket is ragasztottak – az egyik ráadásul pont a valódi vonószem helye fölé került.

Ez az S4 egy vizuális túlterhelés, minden négyzetcentiméterén történik valami. Lehet rajta mosolyogni, lehet a fejünket fogni, de egy biztos, a tulajdonos elérte a célját: az autó garantáltan nem olvad bele a forgalomba.

