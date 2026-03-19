Sokan rutinszerűen megnyomják az autóban a belső levegőkeringetés gombját – főleg nyáron, amikor gyorsan szeretnénk lehűteni az utasteret, vagy dugóban haladva kizárnánk a szennyezett levegőt. De vajon mi történik, ha hosszabb ideig ugyanazt a levegőt forgatjuk az autóban?

Richard Fanders videós erre volt kíváncsi, ezért egy egyszerű, de tanulságos kísérletbe kezdett: CO₂-mérővel felszerelkezve beült az autójába, felhúzta az ablakokat, majd bekapcsolta a belső keringetést.

Meglepően gyors romlás

A kiindulási érték – a friss levegő – nagyjából 430 ppm (részecske/millió) szén-dioxid volt. Amint elindult és lezárta a rendszert, az érték szinte azonnal 560 ppm-re emelkedett. Innen pedig nagyon gyorsan romlott a helyzet:

5 perc után: 1200 ppm fölé nőtt (ez már rosszul szellőztetett térnek számít)

7 perc után: 1500 ppm felett (itt már javasolt a szellőztetés)

35 perc után: közel 3900 ppm

1 órán belül: 4300 ppm fölé emelkedett

Ez már veszélyesen közel van az 5000 ppm-es határhoz, amit tartós kitettségnél kockázatosnak tartanak az orvosok is. A legijesztőbb talán az volt, hogy a sofőr eleinte semmilyen komoly tünetet nem érzett. Nem fájt a feje, nem lett álmos – legalábbis nem látványosan.

Később azonban bevallotta: nem érezte magát túlzottan ébernek.

Ez már az úgynevezett hipoxia (oxigénhiányos állapot) korai jele lehet, amikor a szervezet nem jut elég oxigénhez. Ilyenkor romolhat a koncentráció, lassulhat a reakcióidő, ami vezetés közben kifejezetten veszélyes.

Egy gombnyomás, és minden megváltozik

Amikor visszakapcsolta a rendszert friss levegőre, a CO₂-szint percek alatt drasztikusan visszaesett, rövid időn belül 1000 ppm alá került. Ezzel párhuzamosan a sofőr is azonnal frissebbnek, éberebbnek érezte magát.

A kísérletből az is kiderült, hogy az utastér mérete sokat számít:

nagyobb autóban lassabban nő a CO₂-szint,

kisebb autóban gyorsabban felhalmozódik, és magasabb csúcsértéket ér el.

Vagyis egy kisautóban még hamarabb jelentkezhet a probléma, akár egyetlen utas mellett is.

Mikor használd a belső keringetést?

A belső levegőkeringetés hasznos funkció, de nem szabad folyamatosan használni. Akkor jöhet jól, ha dugóban állsz, szennyezett, poros levegőjű helyen vezetsz, vagy gyorsan le akarod hűteni az utasteret.

De hosszabb távon inkább engedd be a friss levegőt és az sem árt, ha egy hosszabb úton többször is lehúzod az ablakot menet közben. Különösen télen lehet kockázatos a folyamatos belső keringetés, amikor amúgy is zárt térben, kevesebb légcserével autózunk.

A lényeg, hogy az autó nem légmentesen zár, de elég zárt ahhoz, hogy a kilélegzett szén-dioxid gyorsan felhalmozódjon. Ez alattomosan ronthatja a koncentrációt, anélkül hogy azonnal észrevennéd.