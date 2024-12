Patkányokkal kísérleteznek a Richmondi Egyetemen, méghozzá nem is akárhogy, ugyanis a kutatás azt állapította meg, hogy valójában nagyon jól vezetnek a patkányok. Az eredmények alapján – amikről a Futurism számolt be – nemcsak vezetni tanultak meg a patkányok, de nagyon is élvezik, ha magasabb fordulatszámon pörgethetik a motort.

A Conversation hasábjain megjelent publikáció szerint már évek óta zajlanak a laboratóriumi munkálatok, hogy tanulmányozzák, milyen kapcsolat van az állati természet, az érzelmek, valamint az új készségek megismerése és fejlődése között. Természetesen a kísérleteket nem hagyományos, hanem kifejezetten erre a célra épített járművekkel végzik, amiket eleinte kis méretű műanyag dobozokból drótoztak össze, de azóta elektromos kisautókat is terveztek hozzá.

Két fontosabb következtetést vontak le az eddigi kísérletekből. Azok a patkányok gyorsabban elsajátították a vezetési készségeket, akik ingergazdag környezetbe kerültek, mint azok, akiket egy ketrecben tartottak. Az pedig az embereknek is fontos tanulság lehet, hogy a kísérletben közreműködő állatokat motiválttá tette a vezetés, annyira, hogy a többségük nem automatikusan a jutalmat választotta, hanem az ahhoz vezető hosszabb utat.