Egy híján 100-zal lépte túl a megengedett sebességet egy motoros, akit 189 km/h-s sebességgel mértek be a 47-es főút Békéscsaba és Orosháza közötti, 90-es korlátozású szakaszán. A motoros Orosháza felé tartott március 15-én, amikor megállították.

A rendőrök szerint nem kizárt, hogy tovább is húzta volna még a gázkart, ha nem szedik ki a forgalomból. A férfit 312 ezer forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezték, emellé nyolc büntetőpontot is kapott.

Az időjárás egyre enyhébb, az elkövetkezendő hetekben indul a motoros szezon. A rendőrség arra kérte a motorosokat, hogy csak kifogástalan műszaki állapotú járművel induljanak el, és a téli hosszabb kihagyás után gyakorolják be azokat a manővereket, amelyek a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlenek.

Két keréken a gyorshajtás is komoly kockázat. Jó minőségű, akár egyenes útszakaszon gyér forgalom mellett is bármikor adódhat olyan helyzet, amire reagálni kell, adott esetben meg kell állni. Aki gyorsan hajt, annak kisebb az esélye arra, hogy ezt biztonságosan meg tudja tenni.