Alfa Romeo Giulia GT Juniorok átalakításával szerzett magának ismertséget az olasz Totem Automobili az elmúlt években. Nem restaurálnak, hanem modern alkatrészekkel és frissített, de az eredeti autót idéző dizájn építésével tuningolják az autót, ezt nevezzük restomodnak.

A 60-as 70-es évek olasz klasszikusait átalakító cég egyik legismertebb modelljét, a GT Supert, hagyományosan 2,8 literes, 640 lóerős V6-os hajtja, ezúttal viszont elektromosra cserélték az erőforrást a megrendelő kedvéért.

Márpedig itt tehetős megrendelők jönnek szóba, hiszen a villanyhajtású példány ára 539 ezer euróról (210 millió forintról) indul, de az elköltött pénz visszaköszön a benne rejlő technikában és az egyedi alkatrészekben.

Az új autó a GT Electric Zeal 01 nevet viseli. A zeal jelentése: hév, lelkesedés, amely ránk is jellemző volt, amikor megpillantottuk a modellt. Kívülről nagyon letisztult, de a szélesítések miatt sportos külsőt kapott. Az Accuro Pervinca (meténgkék) fantázianevű színnel igazán elegáns a dizájn, melynek külön mutatós részlete az Alfánál a sportos, nagy teljesítményű kiviteleket jelző Quadrifoglio, azaz négylevelű lóhere..

A 18-as, szaténon arany telefontárcsa-felnik bár hivalkodóak, klasszikus érzést keltenek. Ez a szín kívül és belül visszatér, jutott belőle a pedálokra, a légbeomlőkre és egyéb dekorelemekre is.

A Zeal 01 beltere inkább emlékeztet ékszeresdobozra, mint autóra. Az analóg óracsoporté a főszerep, de izgalmas a versenyautókra emlékeztető, kék bőrbe húzott háromágú kormány is. Saját tervezés a múlt századot idéző, a kormány mögé helyezett előválasztókar.

Az üléseket és a műszerfalat kék és vajszínű nappabőr, illetve karbon borítja. Utóbbi azért is figyelmet érdemel, mert olyan formában szőtték a szálakat, hogy Gucci-táskára emlékeztessen felület, így a sportos anyag is elegáns tud lenni.

A sok szénszálas elemnek köszönhetően elektromos autóként is 1500 kiló alatt tud maradni az össztömeg, így pedig a dinamikára sem lehet panasz. A villanymotor 590 lóerős, forgatónyomatéka 900 Nm, amivel az autó 2,9 másodperc alatt teljesíti a 0-100-as sprintet, ezzel 3 tizeddel veri belső égésű motoros párját. Hat- és négydugattyús Brembo-fékek lassítják, tehát minden adott a jó vezetési élményhez.

Az autó hasába rejtett akkumulátornak köszönhetően még frunk (első csomagtartó) kialakítására is volt lehetőség, ami a beltérre emlékeztető dizájnt hozza.

Az olasz építőműhely állítása szerint a 81 kilowattórás akkumulátorral, normál sebességnél közlekedve 400-500 kilométer megtételére is képes a Zeal 01. Az már csak a tulajokon múlik, megpróbálják-e kihasználni a teljes hatótávot, vagy inkább a 210 kilométer/órára limitált végsebességgel közlekednek, amíg le nem merül az akksi.

A cikk szerzője Takács Hunor