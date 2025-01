Estrema, Tributo Italiano, Super Sport: ez csak az utóbbi néhány év termése az Alfa Romeo különkiadásaiból. Ezek egy része valódi műszaki fejlesztést is hozott, az utóbbi időkben azonban inkább már csak a dizájnra összpontosítanak Torinóban.

Ez történt most is, azzal az adalékkal, hogy a hagyományos triumvirátus (Giulia, Stelvio és Tonale) mellett immár a Juniort is bevonták a mókába.

A lényeg mindenütt azonos, csupán a részletek változnak valamelyest. A piros, fekete és zöld színben kapható autók (a Giulia és a Stelvio matt pirosban is elérhető) egyedi keréktárcsákat kapnak sötétszürke alapszínnel és arany dekorrészletekkel (a szedán 19, a SUV-ok 20 colos méretben), a féknyergek feketék, arany felirattal. A külső tükröt az olasz zászló díszíti.

Az utastérben barna hímzés díszít különböző felületeket, a fejtámaszoktól kezdve az ajtópanelekig, az Alcantara-borítású műszerfaltól a kormánykerékig. Az Intensa felirat az üléseken, a műszerfalon és/vagy a kartámaszon jelenik meg. A felszereltség mindegyik modell esetében a legmagasabb, amit az Alfa Romeo kínál.

A Tonale Intensához a 280 lóerős plug-in hibrid, a 160 lóerős hibrid, vagy a 130 lóerős dízel választható, míg a Stelvio és a Giulia Intensa egyaránt a 280 lóerős benzinmotorral, valamint a 210, illetve 160 lóerőre hangolt dízelekkel kapható.

Hasonló stílust alkalmaz a Junior Intensa is, ez azonban csak később lesz rendelhető. A 18 colos szürke/arany kerekekre emelt kisautó fekete vagy piros fényezéssel készül majd, az utastérben ugyanaz a barna/fekete színvilág és feliratbőség uralkodik majd. Az autót 136 lóerős hibridként és 156 lóerős villanymotorral is megrendelhetik a vevők, és a frissen bemutatott Q4 összkerékhajtású variáns is elérhető lesz.