Az egész inkább egy vígjáték jelenetére emlékeztet: a hölgy láthatóan teljesen tanácstalan, hogyan is kellene kiállni a parkolóból.

Ugyanakkor könnyű együtt érezni vele, mert szinte mindenkinek van olyan ismerőse – vagy akár saját élménye –, amikor egy egyszerűnek tűnő manőver hirtelen komoly stresszhelyzetté alakult. Ilyenkor az ember könnyen lefagy, és a legegyszerűbb dolgok is bonyolultnak tűnnek.

Éppen ezért külön dicséretes, hogy nem adta fel, nem hagyta ott az autót, hanem végül megoldotta a helyzetet, és „győztesen” jött ki belőle. Ez bizony tapsot érdemel

Az eset kapcsán eszükbe jutott egy másik szituáció, amely Budapesten történt és már több mint 7,7 millió megtekintésnél jár a YouTube-on. Tizenhárom év telt el a feltöltés óta és még mindig nem tudni, hogy vajon miért volt ennyire tanácstalan a Citroent vezető hölgy: