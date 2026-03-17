Egy régi szóbeszéd szerint a tankba töltött cukor a legegyszerűbb, legsunyibb, lenyomozhatatlan módszer az autó motorjának tönkretételére. Viszont a pletyka hamis, a cukor nem tűnik el nyomtalanul, és az üzemanyagtartályba töltve a motorban nem is tesz kárt.

Viszont más helyekre töltve okozhat komoly kárt: ez derült ki egy több mint 2,4 millió megtekintésnél járó Facebook-videóban a döbbent szerelő mutatja meg milyen a motortér, amit jobban megcukroztak mint egy születésnapi tortát.

„Mindenkinek, aki kérdezi: én nem csináltam vele semmit. Ezt az autót így vontatták be a szervizbe” – teszi hozzá egy kommentben a szerelő. Láthatóan ahol lyukat talált az elkövető, oda öntött a cukorból, az ablakmosó tartálytól kezdve az olajbetöltő nyílásig.

A hozzászólóknak persze rengeteg elméletük volt arról, hogyan kerülhetett oda a cukor, és ki lehet a felelős.

Ha valaki valóban szándékosan öntött cukrot az autóba, az nem csak egy húzós javítási számlával nézhet szembe. A LawInfo jogi portál szerint az amerikai törvények szerint más tulajdonának beleegyezés nélküli, szándékos megrongálása vagy megsemmisítése vandalizmusnak minősül. A vádak súlyossága több tényezőtől függ: a keletkezett kár javítási költségétől, a cselekmény mértékétől, attól, hogy bárki veszélybe került-e a tett miatt, valamint a vádlott előéletétől.

Mi a helyzet az üzemanyagtartályba töltött cukorral?

A cukor nem oldódik a benzinben, rázhatjuk, keverhetjük, leülepszik a tank aljára, feloldódni hosszú idő alatt sem fog, így a motort tönkretevő karamellmasszává se változtatja az üzemanyagot. A hatása körülbelül ugyanolyan, mintha finom homok kerülne az üzemanyag-ellátó rendszerbe.

Ha átverekedné magát az üzemanyagszűrőn, a pumpán, és bekerülne a motorba, okozhatna problémát, de pont a szűrő miatt hamarabb leáll az egész rendszer, és az autó indíthatatlanná válva várhat a tréleres mentésre. Tehát a célt tulajdonképpen eléri, az autó nem indul, de húsba maró anyagi kár sem keletkezik.