A Lengyelországban egy hete lezuhant hőlégballon fedélzetén hárman utaztak, közülük egy fiatal, tapasztalt pilóta életét vesztette. A hatóságok szerint a ballon először egy ház oldalának csapódott, majd annak kéményét is eltalálta. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a pilóta kizuhant a kosárból. Bár a mentők hosszasan küzdöttek az életéért, végül nem tudták megmenteni.

A drámai események azonban itt még nem értek véget. A ballon a becsapódás után nem állt meg, hanem több száz méteren keresztül kontrollálatlanul sodródott, és lassan ereszkedett lefelé. Így a kosárban maradt két utas tovább repült, mígnem a légi jármű végül egy busznak ütközve állt meg.

A két túlélő saját erejéből szállt ki a kosárból, őket kórházba szállították megfigyelésre, nem szenvedtek súlyos sérüléseket.

A nyomozók már kihallgattak egy szemtanút is ‒ számolt be róla egy lengyel híroldal ‒, aki végignézte, ahogy a ballon nekicsapódik az épületnek. Egyelőre nem tudni pontosan, mi vezetett a balesethez, és azt sem, hogy a pilóta milyen körülmények között esett ki a kosárból. A hatóságok minden lehetőséget vizsgálnak, még azt is, hogy megpróbált kiugrani a becsapódás pillanatában.

A baleset körülményeit a rendőrség és az ügyészség a légi közlekedési baleseteket vizsgáló bizottsággal együtt vizsgálja. A ballon kosarában megtalálták a repülés dokumentációját, emellett a jármű műszaki állapotát és korábbi szervizelését is átnézik. Felmerült az is, hogy a ballon néhány nappal korábban kényszerleszállást hajtott végre, de ezt egyelőre nem erősítették meg.

Az áldozat Jagoda Gancarek volt, aki fiatal kora ellenére már elismert és tapasztalt pilótának számított. Tavaly egy női ballonbajnokságot is megnyert, halála mélyen megrázta a helyi közösséget.

A baleset hétfő reggel történt, a mentés és a helyszínelés idejére több utcát is lezártak a városban.