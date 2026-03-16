Defekt esetén egy több tonnás jármű irányíthatósága jelentősen romolhat, letérhet a sávból, felborulhat, vagy akár több másik járművet is magával sodorhat.

Az autópálya-kezelő videóján látható kamion egyik pillanatról a másikra kapott defektet, a helyzet pedig századmásodpercek alatt vált kritikussá. Ebben az esetben a sofőr lélekjelenlétének és tapasztalatának köszönhetően sikerült megelőzni a bajt, és szerencsére nem történt komoly baleset.

Ez azonban erős emlékeztető arra, mennyire kiszolgáltatott tud lenni mindenki az úton, akár egy váratlan műszaki hiba esetén is.

Éppen ezért is különösen fontos a megfelelő követési távolság megtartása. Soha nem tudhatjuk, mikor kerül az előttünk haladó jármű vészhelyzetbe, vagy mikor történik olyan műszaki hiba, amely azonnali reakciót igényel.

A kellő távolság életet menthet, hiszen időt és teret ad a biztonságos fékezésre, manőverezésre.
Autópályán a megfelelő követési távolság legalább két másodperc!

Mit lehet tenni durrdefekt esetén?

  • Fontos, hogy nyugodtak maradjunk;
  • segíthet, ha a kormányt két kézzel és határozottan fogjuk;
  • a hirtelen mozdulatokat kerüljük el;
  • fokozatosan lassítsunk;
  • emellett kulcsfontosságú a gumiabroncsok rendszeres ellenőrzése is!
