Defekt esetén egy több tonnás jármű irányíthatósága jelentősen romolhat, letérhet a sávból, felborulhat, vagy akár több másik járművet is magával sodorhat.
Az autópálya-kezelő videóján látható kamion egyik pillanatról a másikra kapott defektet, a helyzet pedig századmásodpercek alatt vált kritikussá. Ebben az esetben a sofőr lélekjelenlétének és tapasztalatának köszönhetően sikerült megelőzni a bajt, és szerencsére nem történt komoly baleset.
Ez azonban erős emlékeztető arra, mennyire kiszolgáltatott tud lenni mindenki az úton, akár egy váratlan műszaki hiba esetén is.
Éppen ezért is különösen fontos a megfelelő követési távolság megtartása. Soha nem tudhatjuk, mikor kerül az előttünk haladó jármű vészhelyzetbe, vagy mikor történik olyan műszaki hiba, amely azonnali reakciót igényel.
A kellő távolság életet menthet, hiszen időt és teret ad a biztonságos fékezésre, manőverezésre.
Autópályán a megfelelő követési távolság legalább két másodperc!
Mit lehet tenni durrdefekt esetén?
- Fontos, hogy nyugodtak maradjunk;
- segíthet, ha a kormányt két kézzel és határozottan fogjuk;
- a hirtelen mozdulatokat kerüljük el;
- fokozatosan lassítsunk;
- emellett kulcsfontosságú a gumiabroncsok rendszeres ellenőrzése is!