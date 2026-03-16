2026 januárjában olyan bírósági ítélet született Lipcsében, amely papíron a klímavédelmet szolgálja, a gyakorlatban viszont radikálisan átírhatja a németországi sebességkorlátozó táblákat – és ezzel a mi európai utazásainkat is. – írta az autozive.cz

A lavinát ezúttal nem a közlekedésrendészet, hanem a klímavédelmi paragrafusok indították el. A Lipcsei Szövetségi Közigazgatási Bíróság kimondta: a német kormány 2023-as klímavédelmi programja édeskevés ahhoz, hogy 2030-ra elérjék a törvényben rögzített 65 százalékos kibocsátáscsökkentést, ezért a csomagot szigorítani kell.

A német környezetvédelmi minisztérium hivatalosan is tudomásul vette a döntést, és jelezte, hogy „kiegészítő intézkedéseket” keres – elsősorban a közlekedésben.

Ezt a magas labdát azonnal lecsapták a zöld szervezetek, és lobogtatták az általuk kínált legegyszerűbb megoldást: sebességcsökkentést!

A Német Környezetvédelmi Segélyszervezet beszámolója szerint a Greenpeace, a Német Közlekedési Klub, a Rendőrszakszervezet, és a Német Környezet- és Természetvédelmi Szövetség széles koalíciót hozott létre.

Közösen szólították fel a kormányt: írják bele az új klímacsomagba az autópályás 100 km/h-s, a lakott területen kívüli 80 km/h-s, és a városi 30 km/h-s sebességlimitet. Persze ez még csak egy javaslat: a kormány csak a parlament felsőháza, a Szövetségi Tanács (Bundesrat) jóváhagyásával nyúlhat a szabályokhoz.

Ugyanakkor az eddig meghozott szabályozások, céldátumok, kibocsájtási normák mutatják, hogy a döntések több esetben nem igazodnak az emberek valós igényeihez.

Aki ma az M1-esen elindul Németország felé, az itthon és Ausztriában is beállítja a tempomatot 130-ra, a német határt átlépve pedig élvezi a korlátozás nélküli szakaszokat, hiszen ott egyelőre csak „ajánlott” a 130 km/h-s tempó. Ha viszont a kormány átnyomja a 100/80/30-as javaslatot, a határ után azonnal szembejön a 100-as tábla, a különbséget pedig rögtön érezni fogjuk.

A matek szerint nem akkora dráma

A német ADAC autóklub adatai emlékeztetnek: ha 120 helyett 100-zal megyünk, 100 kilométerenként nagyjából 10 percet veszítünk, cserébe viszont kerek 15 százalékkal csökken a fogyasztásunk. Egy Budapest–München útvonalon ez a gyakorlatban mindössze néhány tíz perc pluszt jelent, viszont a benzinkútnál az aktuális áraktól függően akár több ezer forint is a zsebünkben maradhat.

Az osztrák ÖAMTC klub tesztje, amely a 100-as és 130-as tempót hasonlította össze egy nagyjából 340 kilométeres szakaszon, kísértetiesen hasonló eredményt hozott: tucatnyi percnyi veszteség, de érezhetően karcsúbb kiadások. A zöld szervezetek arra következtetnek, hogy a 100/80/30-as csomag évente akár 11,7 millió tonna szén-dioxidtól mentesítheti a légkört, ami messze felülmúlja számos méregdrága klímaprojekt hatékonyságát.