Kora tavasszal egy különös, az autósokat is érintő jelenséget hoz magával a természet: megindulnak a kétéltűek. A békák, varangyok és gőték ilyenkor tömegesen hagyják el téli búvóhelyeiket, hogy elérjék ívóhelyeiket – és gyakran az utakon át vezet az útjuk.

A távol-keleti kultúrákban a béka a szerencse és a gazdagság jelképe. Közép-Európában azonban egészen más élmény, amikor egy autós vagy motoros hirtelen egy úton átkelő varanggyal találkozik. Az ilyen helyzetek ugyanis nemcsak az állatokra, hanem a közlekedőkre is veszélyt jelenthetnek.

Ahogy a tél végén enyhül az idő, a természet gyorsan életre kel. A kétéltűek előbújnak rejtekhelyeikről, és megindulnak a vizek felé, ahol szaporodnak. A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósága szerint hazánk több területén már március első felétől számítani lehet erre a jelenségre, de az időjárás nagyban befolyásolja, pontosan mikor kezdődik a tömeges vonulás.

A kétéltűek nem érzékelik a közlekedés veszélyeit, ezért minden évben rengeteg példány pusztul el az aszfalton.

A helyzet azonban az autósokra nézve sem veszélytelen

Ha sok állat kerül az útra, az elgázolt kétéltűek miatt az aszfalt rendkívül csúszóssá válhat. Ilyenkor egy hirtelen fékezés olyan lehet, mintha jégen próbálnánk megállni.

A természetvédők ezért azt javasolják, hogy a veszélyeztetett szakaszokon a járművezetők csökkentsék a sebességet, és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az állatokat lehetőség szerint ki kell kerülni, de közben a szembejövő és a mögöttes forgalmat is figyelni kell.

Sok helyen természetvédők segítik a kétéltűek biztonságos átkelését. Ideiglenes kerítésekkel vödrökbe terelik az állatokat, amelyekbe belepotyognak, majd reggel a szakemberek átszállítják őket az út túloldalára.

Fontos azonban, hogy az autósok ne próbáljanak egyedül varangyokat menteni. Sötétben, országúton kiszállni az autóból rendkívül veszélyes lehet, és akár súlyos balesethez is vezethet.

Új utak építésénél egyre gyakrabban alakítanak ki úgynevezett béka- vagy varangyalagutakat is. Ezek az út alatt futó csövek lehetővé teszik, hogy az állatok biztonságosan átkeljenek, miközben kerítések vezetik őket a nyílásokhoz.

A kétéltűek leginkább enyhe, esős időben, szürkület és éjfél között indulnak útnak. A vonulási időszak általában május végéig tart, és ez idő alatt egyes kevésbé forgalmas utakat akár ideiglenesen le is zárhatnak miattuk

Az autósoknak tehát a következő hetekben nem árt különösen figyelniük – mert a tavasz beköszöntével a békák is útra kelnek.