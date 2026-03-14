Nemrég emeltek vádat azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki – a vád szerint – friss jogosítvánnyal a megengedett sebességet jelentősen túllépve okozott súlyos balesetet. Az eset egy részéről kamerafelvétel is született.

a videó a hirdetés után indul

Az ügyészség beszámolója szerint a Heves vármegyei fiú, 2024 júliusában szerezte meg a jogosítványát, a baleset pedig 2024 augusztusában történt. A fiú a megengedett sebességet jelentősen túllépve, közel 150 km/h sebességgel hajtott a Pest Vármegyei Turán.

A vádlott az előtte haladó két autó előzésekor nem tartott megfelelő oldaltávolságot, így az egyik gépkocsi hátsó részének ütközött. Az ütközést követően a vétlen gépkocsi az út melletti árok borult.

A fiú ezt követően – szintén az elégtelen oldaltávolság tartása miatt – a személygépkocsijával a második gépkocsinak is neki ütközött, ami az útról lesodródva egy ház kerítésének ütközött.

A baleset következtében felborult vétlen személygépkocsi vezetője maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést, míg utasa könnyű sérüléseket szenvedett.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiút maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja.