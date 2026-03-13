Az elképzelés, hogy a Škoda ma előálljon egy nyitott tetős autóval, teljesen utópisztikus, pedig nem is volt olyan régen, amikor ilyet még lehetett kapni. A prágai Metalexnél készült, ahogy néhány hasonló modell előtte és utána is. Ma pedig értékes gyűjtői ritkaságnak számít.

A Škoda mai kínálatát elnézve talán nem úgy tűnik, de a logóját viselő kabriók és roadsterek nem is olyan régen még készültek Csehországban. És most nem arra a néhány koncepcióautóra gondolunk, amellyel hol maga az autógyár, hol a szakképző intézményének tanulói álltak elő. Ezek sorozatgyártású, és néha meglehetősen sajátos gépek voltak, akár négy ajtóval is, ami egy nyitott autónál rendkívül szokatlan megoldás.

Valódi kincset őriz akinek van egy ilyen öreg Skodája 1

Ezek a járművek azonban nem közvetlenül a gyár irányítása alatt készültek; a márka utoljára az eredeti nyitott Feliciát alkotta meg, ami már tényleg a távoli múlté. A prágai Metalex cég közreműködésével jöttek létre, amely nemcsak a híres szupersportkocsi, a Tatra V8 mögött áll, hanem az MTX Roadster nevű, tető nélküli Favorit mögött is.

Éppen ez a mai cikkünk középpontja, de nem szabad megfeledkeznünk a későbbi megskalpolt Feliciáról sem, amelyet MTX Cabriónak neveztek el, sem pedig a vászontetős Rapidokról (itt most a 80-as évekbeli kupéra gondolunk), amelyek még 1989 előtt készültek. Ezek azonban elsősorban a külföldi piacokat célozták meg, azt viszont 1990 és 1996 között gyártották, és leginkább a cseh belpiacnak szült.

Valódi kincset őriz akinek van egy ilyen öreg Skodája 7

Az MTX Roadster valóban egy roadster volt, azaz egy kétajtós, kétüléses gép. Ez már önmagában is bizarr, hiszen a Favoritokat csak ötajtós és ötüléses változatban gyártották, a Metalex tehát elég radikálisan átalakította a karosszériát. A motorhoz viszont nem nyúltak, a Favorit orrában egy 1,3 literes 4 hengeres szívó benzinmotor dolgozott hatvan lóerőt termelve.

Összesen 197 darab készült belőlük, a legtöbbet exportálták, így akár a hazai utakon is feltűnhet belőle egy példány, de azért erre annyi az esély, mint a lottó ötösre. Legutóbb 2025-ben láttunk egy eladó darabot, akkor a 48 ezret futott vörös példányért  átszámítva mintegy 22,7 millió forintos összeget kértek. 

Valódi kincset őriz akinek van egy ilyen öreg Skodája 8
