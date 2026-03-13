Az elképzelés, hogy a Škoda ma előálljon egy nyitott tetős autóval, teljesen utópisztikus, pedig nem is volt olyan régen, amikor ilyet még lehetett kapni. A prágai Metalexnél készült, ahogy néhány hasonló modell előtte és utána is. Ma pedig értékes gyűjtői ritkaságnak számít.

A Škoda mai kínálatát elnézve talán nem úgy tűnik, de a logóját viselő kabriók és roadsterek nem is olyan régen még készültek Csehországban. És most nem arra a néhány koncepcióautóra gondolunk, amellyel hol maga az autógyár, hol a szakképző intézményének tanulói álltak elő. Ezek sorozatgyártású, és néha meglehetősen sajátos gépek voltak, akár négy ajtóval is, ami egy nyitott autónál rendkívül szokatlan megoldás.

Ezek a járművek azonban nem közvetlenül a gyár irányítása alatt készültek; a márka utoljára az eredeti nyitott Feliciát alkotta meg, ami már tényleg a távoli múlté. A prágai Metalex cég közreműködésével jöttek létre, amely nemcsak a híres szupersportkocsi, a Tatra V8 mögött áll, hanem az MTX Roadster nevű, tető nélküli Favorit mögött is.

Éppen ez a mai cikkünk középpontja, de nem szabad megfeledkeznünk a későbbi megskalpolt Feliciáról sem, amelyet MTX Cabriónak neveztek el, sem pedig a vászontetős Rapidokról (itt most a 80-as évekbeli kupéra gondolunk), amelyek még 1989 előtt készültek. Ezek azonban elsősorban a külföldi piacokat célozták meg, azt viszont 1990 és 1996 között gyártották, és leginkább a cseh belpiacnak szült.

Az MTX Roadster valóban egy roadster volt, azaz egy kétajtós, kétüléses gép. Ez már önmagában is bizarr, hiszen a Favoritokat csak ötajtós és ötüléses változatban gyártották, a Metalex tehát elég radikálisan átalakította a karosszériát. A motorhoz viszont nem nyúltak, a Favorit orrában egy 1,3 literes 4 hengeres szívó benzinmotor dolgozott hatvan lóerőt termelve.

Összesen 197 darab készült belőlük, a legtöbbet exportálták, így akár a hazai utakon is feltűnhet belőle egy példány, de azért erre annyi az esély, mint a lottó ötösre. Legutóbb 2025-ben láttunk egy eladó darabot, akkor a 48 ezret futott vörös példányért átszámítva mintegy 22,7 millió forintos összeget kértek.