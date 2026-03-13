Érdekes videók lepik el a közösségi oldalakat. Több helyen láthatunk lengyel autókat napraforgó olajjal megtömött csomagtartóval, hátsó ülésekkel. Az üzemanyagok ára ott is kilőtt, és aktuális téma az egyre dráguló tankolás.

Egy helyi autós pedig megmutatta, hogy lehet egyenesen a Lidl polcairól tankolni. A felirat tanulsága szerint akciósan tudott 3,5 zlotyi/liter áron szerezni napraforgóolajat szereznie, ami nagyjából 360 forint. Ez sokkal olcsóbb mint a kutakon 555 forintért mért dízel üzemanyag.

Így telepakolta a Skoda második üléssorát, és vígan mutatta, hogy az autó mellett sorakoznak a már kiürített flakonok.

Technikailag lehetséges?

A korabeli Skoda dízelekbe még került a kor elnyűhetetlen igavonó dízeleiből, amiket még be lehetett indítani akár napraforgó olajjal is. A faék egyszerűségű 1.9 SDI a maga kényelmes 64 lóerejével (motorkód: ASY), és a turbós TDI verzió a régi, “mindenevő” adagolós (forgóelosztós Bosch VE) technikával készültek, ami alacsony nyomáson be tudta küldeni az égéstérbe a lehetőleg gázolajjal kevert sűrűbb anyagot.

Egy videó erejéig elindul, és vígan jár, de hosszú távon már ezeknek is árt, ha nem gázolajat égetnek: a közvetlen befecskendezés és az alacsonyabb égési hőmérséklet miatt a történet vége csúnya motorhalál lehet.

Tehát nem véletlen, hogy ezeket a videókat láthatóan leharcolt, rozsdás, szakadt autókkal forgatják, csak a lájkok és a nézettség kedvéért. Valószínűleg utolsó útjaik egyikét futják sütőolajat égetve.

Ellenben az igazi őskövületnek számító kamrás dízelek jobban bírták ezt a rendhagyó üzemanyagot, ezek között akadt olyan strapabíró Bosch adagolóval szerelt konstrukció, amit tényleg lehetett hosszú távon, akár konyhából, ingyen érkező, leszűrt, használt sütőolajjal és némi gázolaj keverékével működtetni.

Mi a helyzet az adókkal?

2023-ban az Alapjárat.hu nemrég feltett néhány kérdést a NAV-nak ezzel kapcsolatban, a válaszok pedig elég egyértelműek:

ha valaki nem hivatalos töltőállomásról beszerzett olajterméket tankol az autójába, akkor előtte – önadózással – jövedéki adót kell fizetnie, például a gázolajra megállapított jövedéki adó mértékével megegyezően.

a NAV a mobillaboratóriummal is megerősített közúti ellenőrzésein folyamatosan vizsgálja a szabványon kívüli üzemanyagok használatát. Ritkán, évente néhány alkalommal fordul elő olyan felderítés, ahol nem üzemanyagcélú terméket használnak fel.

ha NAV ellenőrzéskor ilyen üzemanyaggal működtetett gépjárművet talál, és a felhasználó korábban nem tett eleget adófizetési kötelezettségének, akkor a gépjárművezetőnek – jövedéki szabályozás szerint – a vagyoni hátrány mértékének kétszeresétől az ötszöröséig terjedő összeget, de minimum 30 ezer forint jövedéki bírságot kell fizetnie. Ha a gépjármű üzemanyagtankját – erre a célra – illegálisan át is alakították, akkor a NAV a gépjárművet elkobozhatja.

ha az autós külföldön tankolt sütőolaj és gázolaj keverékét használja, akkor a NAV több szempont (például származás, eredetokmánnyal igazolás) együttes teljesítésével vizsgálja a magáncélú behozatalt. Ha a saját célra felhasználhatóság nem igazolható, a magánszemélyt jövedékiadó-fizetési kötelezettség terheli és jövedéki törvénysértést követ el.

2011-ben egy szakács bukott le, a NAV emberei kiszagolták az illegális olajhasználatot. “Használt étolajjal üzemeltette autóját egy szakács, a jármű csomagterében szűrők és szivattyúk segítették a betárazott üzemanyag adagolását. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mályiban elfogott férfi ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jövedéki törvénysértés miatt indított eljárást.

A motoros rendőrök szag után mentek, amikor feltartóztatták a norvég rendszámú gépkocsit, az égett olajszagot ugyanis több száz méter távolságból is érezni lehetett. A járműből összesen 132 liter, gázolajjal összekevert étolaj került elő, a kocsi tankjában 60 liter ilyen “adalék” volt. Az étolaj üzemanyagcélú felhasználása jövedékiadó-köteles, és miután az autó magyar tulajdonosa az után nem fizetett adót, jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak ellene” – írtuk korabeli cikkünkben.