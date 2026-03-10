Sajátos hobbiba kezdett egy brit házaspár tavaly szeptemberben. A dél-angliai Cross-in-Hand településén élő Matt és Sarah Jones megelégelte a házuk előtt száguldozókat, ezért létrehoztak egy csoportot, melynek tagjai a sebességtúllépőket próbálják lefülelni. Lépésüket az is motiválta, hogy egy évvel korábban épp a házuk előtt halt meg valaki közlekedési balesetben, de ugyanezen az úton, egy másik szakaszon már korábban is történt tragédia.

A páros heti több alkalommal is fogja magát, és sárga fényvisszaverő mellényben az út szélén állva, kezükben egy sebességmérővel ellenőrzik az elhaladók tempóját. Céljuk nem a rejtett sebességmérés, még pénzt sem keresnek ezzel, céljuk csupán az, hogy lassításra bírják a közlekedőket.

Akciójuk sikeresnek mondható, hiszen amióta ezt a hobbit űzik, már száznál is több gyorshajtót fogtak. Ezeket a járművezetőket aztán megkeresik, a csoporttal közösen levelet írva nekik, jelezve szándékaikat. A levél egyébként hatékony eszköznek bizonyult a gyorshajtások visszaszorítására: a pár állítása szerint a címzettek 97 százalékuk egy évig biztosan betartja a sebességhatárokat.

A házaspár ténykedésének persze nem mindenki örül, állításuk szerint vannak elhaladók, akik középső ujjukat mutatják nekik. A reakciók többsége azonban így is pozitív, a sofőrök irányából is.

