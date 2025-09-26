Jelentősen rontani tud az ember életminőségén az, ha egy olyan út mellett él, melyet kinéztek maguknak a gyorshajtók. Leginkább talán a biztonságérzet az, amire a legnagyobb hatása van a sebességkorlátokat átlépő autósoknak.

Küzd ezzel a problémával az angliai Horningsea nevű, pár száz fős falu is. Itt óránkénti 20 mérföldes (32 km/órás) sebességlimit van érvényben, azonban rendre akadnak, akik ezt átlépik, nem is kicsit.

Arról nincs infó, hogy lenne bármilyen hivatalos sebességmérés az aprócska településen, azonban elképzelhető, hogy valaki stikában, magának méri a sebességeket. Ezt azért gondolhatjuk, mert

valaki egy papírra konkrétan felírta, kik azok, akik legtöbbször hajtottak gyorsan.

A BBC által észrevett szégyentábla négy autót emel ki rendszám szerint, listázva is őket, hányszor hajtottak gyorsan a megengedettnél, valamint a csúcssebességüket is feltünteti mellettük. Ezen felül további információ még a lapon, hogy a megjelenése előtti nyolc hétben 3418-szor hajtott valaki gyorsan.

Speeding drivers shamed on village whiteboard https://t.co/xHUcRtakM8 — The Fens (@TheFens3) September 25, 2025

Kérdéses, hogy az ilyen adatok nyilvános megjelenítése jogilag mennyire van rendben, azonban azzal a helyiek is egyetértenek, hogy a helyzet tarthatatlan és változásra van szükség.