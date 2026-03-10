Sok autó- és motortulajdonos igencsak szelektíven olvassa a kezelési útmutatót: ha a gyár szerint 20 ezer kilométerenként kell olajat cserélni, akkor csak ennek elérésekor jelentkeznek be a szervizbe.

Ez persze még mindig jobb, mint ha teljesen elfeledkeznének róla, de az esetek többségében messze nem ez az optimális időköz. A kilométerkorlát mellett ugyanis a felhasználás módja sem mindegy.

Lebomló adalékok

Minden modern olaj tele van adalékokkal:

Detergensek és diszpergensek: ezek tartják tisztán a motort, lemossák a lerakódásokat, és lebegtetik a szennyeződéseket, hogy azok ne tapadjanak meg a fémfelületeken.

Savasság-szabályozók: semlegesítik az égéstermékek okozta savasodást.

Korrózió- és oxidációgátlók, valamint kopás- és habzásgátlók.

Ezeknek az adalékoknak az élettartama véges. Persze nem arról van szó, hogy egy év elteltével varázsütésre megszűnik a kenés, egyszerűen csak napról napra kevésbé védi a motort a kopástól. A minőségi, teljesen szintetikus olajok lassabban öregednek, mint az ásványi vagy félszintetikus társaik. A legolcsóbb kenőanyagokban ráadásul olyan kevés a hasznos adalék, hogy a hatékonyságuk gyakran jóval a csereperiódus lejárta előtt drasztikusan lecsökken.

A ritkábban használt, hobbiautóknál vagy motorkerékpároknál aranyszabály, hogy az olajat a hosszabb leállítás előtt, tehát ősszel érdemes lecserélni. A friss korróziógátlók és a tiszta, üzemanyag- vagy korommaradványoktól mentes olaj védi a leghatékonyabban a blokkot a téli pihenő alatt. Ha így teszünk, a következő szezon végéig gondtalanul élvezhetjük a vezetést.

Amikor a gyári előírásnál sűrűbben kell cserélni

Figyelem! A normál (idő- és kilométeralapú) csereperiódusok tökéletes állapotú, átalakítás nélküli és ideális körülmények között használt járművekre vonatkoznak. A gyártók az apró betűs részekben sokszor utalnak rá, hogy mikor kell ezt lerövidíteni, de még ezek sem fednek le minden életszerű helyzetet.

Feltétlenül csökkenteni kell a csereperiódust az alábbi esetekben:

Nagy futásteljesítményű autók: a kopottabb motorokban az olaj gyorsabban elhasználódik, mivel több szennyeződés és égéstermék jut be a forgattyúsházba.

Kizárólag rövid utakon (városban) használt autók: az olaj sokkal hamarabb tönkremegy, ha a motor a röpke utak miatt szinte sosem éri el az ideális üzemi hőmérsékletét.

Autógázzal (LPG) szerelt járművek: az olaj a nívópálcán szép tisztának tűnhet, mivel kevesebb benne a korom, viszont a gázüzem miatt sokkal gyorsabban savasodik, és a motor hőterhelése is jóval magasabb.

Tuningolt vagy kifejezetten sportosan használt járművek.

Rendszeresen vontatásra (utánfutó, lakókocsi) használt autók.

Fokozottan poros, szennyezett környezetben történő közlekedés.

A mai autógyártók esetenként olyan irreálisan hosszú (pl. 30 ezer kilométeres) csereperiódusokat adnak meg, amelyek betartása felér egy gépészeti orosz rulettel. Érdemes megkérdezni egy sokat látott, megbízható szerelőt: a modern motorok típushibáinak és drága meghibásodásainak jelentős része megelőzhető lenne, ha a tulajdonosok az előírtnál sűrűbben cseréltetnék le az olajat.