Régebben az autósok komolyabb kockázat nélkül cserélhettek olajat vagy javíthattak meg alapvető alkatrészeket otthon, de egy Mazda CX-90 tulajdonos esete mutatja, hogy napjainkban ez már rizikósabb mutatvány.

Az olaj, a szűrők és más apróságok cseréje egyszerű módnak tűnik arra, hogy megspóroljunk pár ezer forintot, és ha van hozzá affinitásunk bütyköljünk egy kicsit. 

Egy kanadai Mazda CX-90 tulajdonos saját kárán tanulta meg, hogy a modern autók korában egy apró hiba is komolyan megbosszulhatja magát.

Ahelyett, hogy elkerült volna egy 120 kanadai dolláros (30 ezer forint) számlát egy rutin olajcseréért, egy igencsak fájdalmas, 6000 dolláros (kb. 1,5 millió forint) javítási költséggel szembesült. Le kell szögezni, hogy a tulaj hibázott. Ha ismerte volna a típus pontos műszaki specifikációját, akkor nem követ el hibát az emeléskor, aminek nyomán megrepedt az olajteknő.

Ez egy átlagosabb autónál inkább bosszantó, semmint költséges hiba, az alkatrész a ma is futó Mazda CX-30 esetén nagyjából 20-30 ezer forintos költség, plusz a javítás óradíja. 

De a Mazda CX-90 esetében kicsit bonyolultabb a helyzet.

Ennél a modellnél az olajteknő nem csupán egy egyszerű préselt tartály, hanem a jármű szerkezeti eleme. Kialakítása magában foglal egy átvezetést az első tengely számára, és hozzájárul az egész egység merevségéhez. Ez azt jelenti, hogy a sérülése komplikációk lavináját indítja el: nemcsak az olajteknőt, hanem a sebességváltót, sőt, egyes esetekben az egész motort is el kell távolítani. A hivatalos kézikönyvek szerint ez a művelet – a műhelytől és az eljárástól függően – 12-30 munkaórát vesz igénybe.

Ha ehhez hozzáadjuk az alkatrész, a munkadíj és a további folyadékok költségét, a számla gyorsan megközelítőleg 6000 kanadai dollárra duzzadt. A Redditre felkerült fotók jól mutatják, mennyire bonyolult az egység – ami egy „szokásos” olajteknőnek tűnt, valójában a jármű szerkezetének kulcsfontosságú része.

Ma is vannak új autók, Mazdák is, amelyeknél a hagyományos kialakítás mellett döntöttek a mérnökök, de a legújabb, friss konstrukcióknál egyre több a bonyolult megoldás. Eleve alig akad olyan hajtáslánc, amiben nincs valamilyen elektromos rásegítés, amivel együtt jár a nagy feszültségű hálózat. Ezeket otthon szerelni a szokásosnál is nagyobb felszereltséget, felkészültséget igényel, ha van olyan merész tulaj aki belevág egy ilyen kihívásba. 

A pórul járt CX-90 tulajdonos valószínűleg inkább szakemberre bízza az olajcserét a jövőben. Esetében ez lesz az olcsóbb megoldás.