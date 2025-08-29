Az olajcsere egyszerű mutatvány, pár szerszámmal a kézben némi felkészültséggel bárki elvégezheti saját autóján. Ha nincs akna, akkor kell egy megfelelően stabil betonozott placc, biztonságos emelő, két tartóbak, egy kulcs a leeresztőcsavarhoz, és az új szűrő, olaj, miegyéb.

Ha előzőleg nem mi cseréltük az olajat, akkor a szűrő leszerelése lehet komolyabb bökkenő, a nehezen hozzáférhető alkatrészt a legtöbb célszerszámmal is nagy nehezen lehet leimádkozni, de a végső megoldás, a beleszúrt csavarhúzó, mocskos módon ugyan, de elvégzi a munkát.

Tehát lényeges, hogy az a pár szerszám, ami kell, az megfelelő minőségű legyen, különben ordas szívás lehet a történet vége: egy lenyalt fejű leeresztőcsavar, a túl kicsi olajgyűjtő edény, és a már említett megszorult szűrő sok anyázást okozhat.

Most pedig jöjjön a napos oldal, avagy az olajcsere deluxe. Amikor egy furgonnyi cuccal vág neki egy profi, azt még nézni is élmény, és ezen a videón tényleg a legmagasabb szinten elkövetett olajcserét láthatjuk. Az olaj kiömlését gátló vákuumos, távirányítású rendszer egyenesen parádés, itt tényleg egy csepp sem megy félre. De nem lövöm le az összes poént, inkább nézzétek végig, érdemes.