Végre lehullt a lepel a készülő Fast & Furious: Hollywood Drift hullámvasút szerelvényeiről, és a látvány több mint ígéretes.

Az autók a filmekből ismert egyéb egyedi részleteket is megkapták, sőt, működő lámpákkal is felszerelték őket. Az 1250 méter hosszú pálya akár 119 km/órás sebességre is képes, és egy új, 360 fokos technológiával vértezték fel, amit kifejezetten a driftelés élményének élethű reprodukálására terveztek.

A “Fast & Furious: Hollywood Drift” a tervek szerint még az idén megnyitja kapuit a Universal Studios Hollywoodban, miközben már a Universal Orlando is gőzerővel építi a saját változatát. A Universal nemrég azt is bejelentette, hogy az akció-franchise 12. felvonása – amely a Fast Forever címet kapta – napra pontosan két év múlva, 2028. március 17-én kerül a mozikba.

Elképesztő belegondolni, hogy az első Halálos iramban-filmekből egy olyan gigantikus hollywoodi franchise nőtt ki, amely már egy negyedszázadot ölel fel, és dollármilliárdokat termelt a jegypénztáraknál. Az új attrakció hűen tükrözi a filmek töretlen népszerűségét, ugyanakkor beszédes, hogy a kocsikat az első két részből emelték át – abból a korszakból, amikor még az autók kapták a főszerepet, nem a puszta akció.

Érdekesség az autók szerelmeseinek: A hullámvasút kocsijai között olyan ikonok bukkannak fel, mint Brian O’Connor 1994-es Toyota Suprája és 2002-es Nissan Skyline GT-R-je, de nem hiányozhat Han Lue 1997-es Mazda RX-7-ese, valamint Dominic Toretto elmaradhatatlan 1970-es Dodge Chargere sem, a motorháztetőből merészen kiálló kompresszorral.