A közel-keleti háborús konfliktus következményeképpen a Brent kőolaj ár hónapok óta nem látott szintre ugrott néhány nap alatt. Ennek következményeiről korábban már beszámoltunk, most pedig szétnéztünk Európában, hogy mennyiért lehet tankolni jelenleg az adott országban.

A táblázat friss, eheti adatokat tartalmaz, a magyar árak pedig a mai állapotot tükrözik. Az adatokat a tagállamok nemzeti hatóságai jelentik hetente az Európai Bizottságnak. Az árak 95-ös benzin és autó-dízel országos fogyasztói átlagárak, adókkal együtt.

Ország Benzin Dízel
Bulgária 1.22 € (464 Ft) 1.23 € (467 Ft)
Ciprus 1.31 € (498 Ft) 1.40 € (532 Ft)
Málta 1.34 € (509 Ft) 1.21 € (460 Ft)
Luxemburg 1.37 € (521 Ft) 1.53 € (581 Ft)
Lengyelország 1.39 € (528 Ft) 1.33 € (505 Ft)
Szlovénia 1.44 € (547 Ft) 1.37 € (521 Ft)
Csehország 1.45 € (551 Ft) 1.47 € (559 Ft)
Horvátország 1.46 € (555 Ft) 1.49 € (566 Ft)
Lettország 1.46 € (555 Ft) 1.47 € (559 Ft)
Szlovákia 1.47 € (559 Ft) 1.43 € (543 Ft)
Belgium 1.50 € (570 Ft) 1.63 € (619 Ft)
Litvánia 1.50 € (570 Ft) 1.58 € (600 Ft)
Románia 1.50 € (570 Ft) 1.50 € (570 Ft)
Ausztria 1.51 € (574 Ft) 1.55 € (589 Ft)
Magyarország 573 Ft 603 Ft
Spanyolország 1.59 € (604 Ft) 1.46 € (555 Ft)
Észtország 1.63 € (619 Ft) 1.58 € (600 Ft)
Franciaország 1.72 € (654 Ft) 1.68 € (638 Ft)
Írország 1.73 € (657 Ft) 1.68 € (638 Ft)
Portugália 1.74 € (661 Ft) 1.63 € (619 Ft)
Svédország 1.79 € (680 Ft) 1.59 € (604 Ft)
Németország 1.80 € (684 Ft) 1.72 € (654 Ft)
Olaszország 1.82 € (692 Ft) 1.69 € (642 Ft)
Finnország 1.87 € (711 Ft) 1.72 € (654 Ft)
Dánia 1.88 € (714 Ft) 1.69 € (642 Ft)
Görögország 1.93 € (733 Ft) 1.64 € (623 Ft)
Hollandia 2.03 € (771 Ft) 1.80 € (684 Ft)

*forrás: tolls.eu

A táblázatból kiolvasható, hogy a legdrágább benzint Európában Hollandiában mérik, a legolcsóbb pedig Bulgária ezen a téren. A dízel esetében Hollandia a legdrágább és Málta a legolcsóbb.

A jelenlegi árak alapján Magyarország nem tartozik a legdrágább országok közé, de nem is vagyunk  olcsók. A nagyjából 1,56 eurós benzinár az európai mezőny közepére helyezi az országot.

A következő hetek kulcskérdése az lesz, hogy a közel-keleti konfliktus mennyire eszkalálódik. Ha az olajszállításokat tartósan érinti a helyzet, az könnyen újabb drágulást hozhat az európai benzinkutakon. Ha viszont a feszültség enyhül, az olajpiac gyorsan korrigálhat, és az üzemanyagárak stabilizálódhatnak. Addig viszont az autósok számára a következő időszak inkább az árak felfelé mutató kockázatáról szól.

