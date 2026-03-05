A közel-keleti háborús konfliktus következményeképpen a Brent kőolaj ár hónapok óta nem látott szintre ugrott néhány nap alatt. Ennek következményeiről korábban már beszámoltunk, most pedig szétnéztünk Európában, hogy mennyiért lehet tankolni jelenleg az adott országban.
A táblázat friss, eheti adatokat tartalmaz, a magyar árak pedig a mai állapotot tükrözik. Az adatokat a tagállamok nemzeti hatóságai jelentik hetente az Európai Bizottságnak. Az árak 95-ös benzin és autó-dízel országos fogyasztói átlagárak, adókkal együtt.
|Ország
|Benzin
|Dízel
|Bulgária
|1.22 € (464 Ft)
|1.23 € (467 Ft)
|Ciprus
|1.31 € (498 Ft)
|1.40 € (532 Ft)
|Málta
|1.34 € (509 Ft)
|1.21 € (460 Ft)
|Luxemburg
|1.37 € (521 Ft)
|1.53 € (581 Ft)
|Lengyelország
|1.39 € (528 Ft)
|1.33 € (505 Ft)
|Szlovénia
|1.44 € (547 Ft)
|1.37 € (521 Ft)
|Csehország
|1.45 € (551 Ft)
|1.47 € (559 Ft)
|Horvátország
|1.46 € (555 Ft)
|1.49 € (566 Ft)
|Lettország
|1.46 € (555 Ft)
|1.47 € (559 Ft)
|Szlovákia
|1.47 € (559 Ft)
|1.43 € (543 Ft)
|Belgium
|1.50 € (570 Ft)
|1.63 € (619 Ft)
|Litvánia
|1.50 € (570 Ft)
|1.58 € (600 Ft)
|Románia
|1.50 € (570 Ft)
|1.50 € (570 Ft)
|Ausztria
|1.51 € (574 Ft)
|1.55 € (589 Ft)
|Magyarország
|573 Ft
|603 Ft
|Spanyolország
|1.59 € (604 Ft)
|1.46 € (555 Ft)
|Észtország
|1.63 € (619 Ft)
|1.58 € (600 Ft)
|Franciaország
|1.72 € (654 Ft)
|1.68 € (638 Ft)
|Írország
|1.73 € (657 Ft)
|1.68 € (638 Ft)
|Portugália
|1.74 € (661 Ft)
|1.63 € (619 Ft)
|Svédország
|1.79 € (680 Ft)
|1.59 € (604 Ft)
|Németország
|1.80 € (684 Ft)
|1.72 € (654 Ft)
|Olaszország
|1.82 € (692 Ft)
|1.69 € (642 Ft)
|Finnország
|1.87 € (711 Ft)
|1.72 € (654 Ft)
|Dánia
|1.88 € (714 Ft)
|1.69 € (642 Ft)
|Görögország
|1.93 € (733 Ft)
|1.64 € (623 Ft)
|Hollandia
|2.03 € (771 Ft)
|1.80 € (684 Ft)
*forrás: tolls.eu
A táblázatból kiolvasható, hogy a legdrágább benzint Európában Hollandiában mérik, a legolcsóbb pedig Bulgária ezen a téren. A dízel esetében Hollandia a legdrágább és Málta a legolcsóbb.
A jelenlegi árak alapján Magyarország nem tartozik a legdrágább országok közé, de nem is vagyunk olcsók. A nagyjából 1,56 eurós benzinár az európai mezőny közepére helyezi az országot.
A következő hetek kulcskérdése az lesz, hogy a közel-keleti konfliktus mennyire eszkalálódik. Ha az olajszállításokat tartósan érinti a helyzet, az könnyen újabb drágulást hozhat az európai benzinkutakon. Ha viszont a feszültség enyhül, az olajpiac gyorsan korrigálhat, és az üzemanyagárak stabilizálódhatnak. Addig viszont az autósok számára a következő időszak inkább az árak felfelé mutató kockázatáról szól.