A közel-keleti háborús konfliktus következményeképpen a Brent kőolaj ár hónapok óta nem látott szintre ugrott néhány nap alatt. Ennek következményeiről korábban már beszámoltunk, most pedig szétnéztünk Európában, hogy mennyiért lehet tankolni jelenleg az adott országban.

A táblázat friss, eheti adatokat tartalmaz, a magyar árak pedig a mai állapotot tükrözik. Az adatokat a tagállamok nemzeti hatóságai jelentik hetente az Európai Bizottságnak. Az árak 95-ös benzin és autó-dízel országos fogyasztói átlagárak, adókkal együtt.

Ország Benzin Dízel Bulgária 1.22 € (464 Ft) 1.23 € (467 Ft) Ciprus 1.31 € (498 Ft) 1.40 € (532 Ft) Málta 1.34 € (509 Ft) 1.21 € (460 Ft) Luxemburg 1.37 € (521 Ft) 1.53 € (581 Ft) Lengyelország 1.39 € (528 Ft) 1.33 € (505 Ft) Szlovénia 1.44 € (547 Ft) 1.37 € (521 Ft) Csehország 1.45 € (551 Ft) 1.47 € (559 Ft) Horvátország 1.46 € (555 Ft) 1.49 € (566 Ft) Lettország 1.46 € (555 Ft) 1.47 € (559 Ft) Szlovákia 1.47 € (559 Ft) 1.43 € (543 Ft) Belgium 1.50 € (570 Ft) 1.63 € (619 Ft) Litvánia 1.50 € (570 Ft) 1.58 € (600 Ft) Románia 1.50 € (570 Ft) 1.50 € (570 Ft) Ausztria 1.51 € (574 Ft) 1.55 € (589 Ft) Magyarország 573 Ft 603 Ft Spanyolország 1.59 € (604 Ft) 1.46 € (555 Ft) Észtország 1.63 € (619 Ft) 1.58 € (600 Ft) Franciaország 1.72 € (654 Ft) 1.68 € (638 Ft) Írország 1.73 € (657 Ft) 1.68 € (638 Ft) Portugália 1.74 € (661 Ft) 1.63 € (619 Ft) Svédország 1.79 € (680 Ft) 1.59 € (604 Ft) Németország 1.80 € (684 Ft) 1.72 € (654 Ft) Olaszország 1.82 € (692 Ft) 1.69 € (642 Ft) Finnország 1.87 € (711 Ft) 1.72 € (654 Ft) Dánia 1.88 € (714 Ft) 1.69 € (642 Ft) Görögország 1.93 € (733 Ft) 1.64 € (623 Ft) Hollandia 2.03 € (771 Ft) 1.80 € (684 Ft)

*forrás: tolls.eu

A táblázatból kiolvasható, hogy a legdrágább benzint Európában Hollandiában mérik, a legolcsóbb pedig Bulgária ezen a téren. A dízel esetében Hollandia a legdrágább és Málta a legolcsóbb.

A jelenlegi árak alapján Magyarország nem tartozik a legdrágább országok közé, de nem is vagyunk olcsók. A nagyjából 1,56 eurós benzinár az európai mezőny közepére helyezi az országot.

A következő hetek kulcskérdése az lesz, hogy a közel-keleti konfliktus mennyire eszkalálódik. Ha az olajszállításokat tartósan érinti a helyzet, az könnyen újabb drágulást hozhat az európai benzinkutakon. Ha viszont a feszültség enyhül, az olajpiac gyorsan korrigálhat, és az üzemanyagárak stabilizálódhatnak. Addig viszont az autósok számára a következő időszak inkább az árak felfelé mutató kockázatáról szól.