Egy kanadai kamionsofőr azonban úgy gondolta, 17 kerékkel is megoldható a fuvar, ami végül rendőrségi intézkedéshez vezetett.

Az ontarioi rendőrség február 14-én tett közzé egy fotót az esetről a közösségi médiában. A képen egy vontatmány látható, amelynek egyik kerekéről teljesen hiányzott az abroncs, a kamion pedig több mint 100 kilométert tett meg így.

A hiányzó abroncs helyén csak a csupasz felni maradt, amely az aszfalton csúszva eléggé megkopott. A fotókon jól látszik, hogy a kerék pereme lemorzsolódott.

A rendőrök szerint a kamion legalább 62 mérföldet (nagyjából 100 kilométert) tett meg így, ami önmagában is meglepő. Az pedig még inkább, hogy a sofőr állítólag nem vette észre, hogy egy teljes kerék hiányzik a pótkocsiról. A mellette lévő abroncs állapota sem volt megnyugtató: az szinte teljesen simára volt kopva.

A sofőr és a cég is bajba került

A történetnek természetesen nem lett jó vége. A CTV News beszámolója szerint mind a sofőrt, mind a szállítmányozó céget megbírságolták:

a sofőrt balesetveszélyes jármű üzemeltetéséért,

a vállalatot pedig azért, mert hagyta, hogy ilyen állapotú járművel dolgozzanak.

A hatóságok a kamiont azonnal kivonták a forgalomból.

Bár elsőre nehéz elképzelni, hogy valaki ne vegye észre, hogy ekkora gond van az egyik kerékkel, a szakértők szerint a történet mögött gyakran szoros határidők és nyomás alatt dolgozó sofőrök állnak – ez egyébként nem csak Észak-Amerikára, de sajnos világszerte igaz a kamionos szakmára. A fuvarozásban sokszor komoly elvárások nehezednek a járművezetőkre, akiknek időre kell teljesíteniük.

Így az sem kizárt, hogy a sofőr egyszerűen megpróbálta befejezni a munkát, és majd később javítani a hibát – ami a rendőrök szerint túl nagy kockázat volt.