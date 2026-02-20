Amikor jegyet váltunk egy mozifilmre, talán bele sem gondolunk abba, hogy mennyi munkaóra van a kiválasztott filmben. És akkor még csak nem is a jelenetek felvételéről van szó, hanem arról, hogy a látványtervezők és a szakemberek mennyi munkát fektettek a korhű díszletek, illetve a történelmileg hiteles hangulatok megalkotásába. A látványos, akciódús produkcióknál gyakran előfordul, hogy olyan kellékre van szükség, ami nem áll rendelkezésre a forgatás helyszínén.

Ilyenkor jön képbe a logisztika, vagyis a felhasználni kívánt eszköz odaszállíttatása, ahol a film felvétele zajlik. Nemrég pont ilyen felkérést kapott a FerroSped, amely túlméretes és túlsúlyos rakományok szállítására specializálódott. A magyar vállalkozást nemrég egy Boeing CH-47 Chinook helikopterre hasonlító filmes kellék szállítására kérték fel, amelyet egy meg nem nevezett és jelenleg is készülő produkcióban kívántak használni az alkotók.

5 fotó

A monstrumot, amelyet egy magyarországi forgatás helyszínére szállítottak, a közúton két jármű is kísérte A FerroSped csapata rövid videót készített a helikopter szállításáról. Ezen az is jól látható, hogyan kerül rá a trélerre a helikopter.

Helikoptereket rendszeresen visznek közúton, mivel karbantartások, vagy nagyjavítások idején nem lehet repülni velük. Nemcsak katonai, hanem polgári, vagy kereskedelmi célokra használt helikoptereket is fuvaroznak ily módon közúton. Tavaly például a világ egyik legnagyobb áruszállító helikopterét, a Mil Mi-26-ost is tréleren juttatták el rendeltetési helyére. Ez a modell 40 méter hosszú, rotorjainak fesztávolsága pedig eléri a 35 métert. Szállításához azonban le kellett szerelnie forgószárnyakat, mivel még így is bajosan fért el a vezetékek alatt. A közeljövőben tehát biztosan láthatunk még ehhez hasonló, emlékezetes szállítást.