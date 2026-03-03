Olcsó spórolós autó, ami hamar letérdel? Nos, ez az előítélet nem mindig állja meg a helyét, és ezt egy kemény körülmények között taxiként nyúzott igásló mutatja meg nekünk.

Az első generációs Dacia Logan MCV 1,5 literes dCi dízelmotorral szerelt verziója Algériában futott 1 172 000 kilométert az eredeti, gyári blokkal. Bőven egymillió kilométer felett! Vajon mit találtak a szerelők a géptető alatt, és mit tanulhat ebből az a magyar autós, aki ma a legolcsóbb új modellek között keresgél?

Ibrahim Mouloudj algériai taxisofőr pontosan azt az autót választotta, amire sokan azt gondolnák, hogy alacsony ára miatt nem tartós: egy fapados Dacia Logan MCV 1.5 dCi-t.

Igen, ez pontosan az a híres-hírhedt Renault-féle „egyötös” amit egy időben szinte minden második Renault-ban (sőt, Daciában, Nissanban is) megtalálhattunk. Ami a Volkswagen-konszernnek az 1.9 TDI, az a franciáknak az 1.5 dCi.

8 fotó

A Renault Algérie hivatalos közleményében külön kiemelte, hogy ebben a Daciában bizony az eredeti motor, sőt, a gyári váltó és a differenciálmű dolgozik – vagyis azok a fődarabok, amelyek elhalálozása általában egy autó gazdasági totálkárát jelenti.

A sztori persze a francia szaksajtó, a L’Argus fantáziáját is beindította. Kiderítették, hogy Ibrahim a Tizi Ouzou-ban található helyi Renault-márkaszervizben pontosan 160 alkalommal járt kötelező karbantartáson.

A szerelők szó szerint az elsőtől az egymilliomodik kilométerig felügyelték a Logant. Amikor előkerülnek az erről szóló szervizdokumentumok, az 1 172 000 km hirtelen nagyon is értelmet nyer.

Bejegyzés bejegyzés hátán, ugyanaz a szervizpartner, ugyanaz a K9K kódjelű 1.5 dCi, ugyanaz a rendszám. Semmi csoda, csak egyetlen dolog: a nem elsunnyogott karbantartás. A 160 szervizlátogatás azért nem kis elköteleződés.

Ezt írtuk róla 2006-ban „A Renault alkatrész-univerzumból összerántott Logan az észszerű lemondás autója. Aki beteg attól, hogy nem valami jobban befuttatott márkanév van az autó orrán, az kerülje el a Daciát. Saját szegénységét látná benne. Higgadtan nézve ennél kevesebből ma Magyarországon nem lehet új családi autót találni és fenntartani. Jó érzés nem költeni fölöslegesen olyasvalamire, amit egyszerűbb kivitelben, de hasonlóan jó minőségben és alacsonyabb áron is megkapni.”

A tanulság egyértelmű: így változtatja meg a pedáns szervizelés egy olcsó autó sorsát. A „milliós” Logan motorházteteje alatt nincsenek csodaanyagok vagy titkos adalékok. Csak a tisztességes, ismétlődő szakmunka nyomai: olajcserék, vezérléscserék, kuplung- és turbócserék.

Mit kíván a milliós dízel?

A K9K belső kódú 1.5 dCi egy igazi kemény melós. Papíron a gyár rettentően optimista, akár 30 000 kilométeres olajcsere-periódusokat is megenged. A szakmai tapasztalat (és a bontott motorok látványa) viszont ezt az intervallumot egyértelműen a hajtókarcsapágyak korai halálával köti össze. Ezért érdemes hamarabb lecserélni a kenőanyagot, így elérhető a hosszú élettartam.

Az olaj mellett az 1.5 dCi-nél a vezérműszíj a másik kardinális kérdés. A gyártó jellemzően 120-150 ezer kilométeres csereperiódust ad meg, így a mi algériai Loganunk már jó néhány vezérléscserén túl van.

Általános igazságokat nehéz kijelenteni az autózás világában, de ha az átlagot nézzük, akkor a legolcsóbb autót a legolcsóbb fenntartani – feltéve, ha a tulajdonos nem spórolja halálra a szervizelést. Ez Ibrahim egymilliós Daciájának legfőbb üzenete: egy fapados autó is képes hét számjegyű futásteljesítményre, ha tisztességesen bánnak vele.