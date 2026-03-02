A ChatGPT egyre inkább afféle személyes tanácsadóvá válik az élet minden területén – így az autózásban is. De vajon mennyire bízhatunk meg a tippjeiben, ha például autójavításról van szó? Egy felmérés megpróbálja megválaszolni a kérdést, a következtetései pedig igencsak meglepőek.

A FixMyCar által végzett és az AMonline portálon ismertetett kutatás egy kérdőíven alapult, amelyet az alkalmazás 2500 felhasználója töltött ki. Az eredmények? A válaszadók 16 százaléka elismerte, hogy az elmúlt 12 hónapban a ChatGPT segítségét is igénybe vette, amikor egy meghibásodás okát kereste. Sőt, az autósok 20 százaléka egyenesen úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia ezen a téren adott tanácsai teljesen megbízhatóak.

Az autósok nemcsak a hibafeltárásra használják a ChatGPT-t, hanem arra is, hogy tippeket kérjenek az otthoni javításokhoz.

Minden ötödik sofőr hisz abban, hogy a ChatGPT-től kapott javítási útmutatások helytállóak. A FixMyCar csapata ezért elhatározta, hogy leteszteli, valóban így van-e. Az applikáció fejlesztői felkérték Inderjit Matharut, a Mobile Mechanics and Tyres hálózat szakemberét, hogy tegye próbára a rendszert.

A szakembernek alapvető javítási folyamatokról kellett kérdeznie a mesterséges intelligenciát, majd szakmai szemmel értékelnie a válaszokat.

Mik lettek a következtetések?

Matharu szerint “a válaszok összességében pontosak”. A szerelő hozzátette: “az elemzés egy olyan logikus gondolatmenetet követ, amelyet egy profi autószerelő is alkalmazna a műhelyben.” Ennek eredményeként a tippek alapvetően nem pontatlanok és nem is veszélyesek az autósra nézve. De… És itt jön egy hatalmas “de”.

Autót diagnosztizálni az MI-vel olyan, mint betegségeket gyógyítani a Google segítségével.

A szakember első fenntartása a ChatGPT által javasolt munkafolyamatokra vonatkozik. Ezek közül néhány nemcsak speciális szaktudást, hanem célszerszámokat is igényel. Ezek hiányában a laikus autótulajdonos több kárt okozhat a járművében, mint hasznot.

Az MI ugyanis leginkább csak iránymutatást ad. Így arra tökéletes, hogy megértsük a hiba lehetséges okait, de semmiképp sem fog olyan részletes “szereld magad” kézikönyvként szolgálni, amire biztonsággal támaszkodhatnánk a garázsban.

A FixMyCar által felkért szakértő egy másik fontos dologra is rávilágított. Matharu elmondta, hogy bár “a ChatGPT akár egészen pontosan is felvázolhatja a szükséges javítási lépéseket”, ezekben “pontosan annyira szabad csak megbízni, mint egy Google-ben talált orvosi diagnózisban”. Százszázalékos biztonsággal csak egy profi szerelő szakértelmére és a műhelyben felállított diagnózisra hagyatkozhatunk.

Ez pedig már csak azért is kritikus fontosságú, mert autószerelésről beszélünk. Egy olyan gépezetről, amelynek műszaki állapota közvetlenül és azonnal kihat a közúti közlekedés biztonságára.