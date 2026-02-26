Az autómosókon percenként pörögnek át a kocsik minden gond nélkül. Biztosan állítható, hogy globálisan milliónyi kocsit engednek át magukon az automata gépek a legapróbb hiba nélkül. Nyilván néha megakad a folyamat, esetleg megsérül egy-egy kiálló alkatrész, de katasztrófát javarészt az emberi hanyagság okoz.

Egy menet közben felnyitott csomagtérfedél, sebességben hagyott, guruló autó.

A közelmúltban pedig egy platós teherautó sofőrje mutatta meg az Egyesült Államokban, hogy lehet mégis egyetlen figyelmetlenséggel teljesen tönkre tenni a mosó szerkezetét. Elég a raktérben hagyni egy tekercs erős drótot, a többit már intézi a sors.

A videó magáért beszél, a hosszú fémszálat feltekerte a mosás javát végző forgó kefe, és addig nem is állt meg, míg hosszú hosszú métereket fel nem szedett magára. Így már mosás helyett átállt karistolásra, aminek nyilván nagyon örült a hátul érkező Ford tulajdonosa.