Biztonsági kamerák rögzítették azt a drámai pillanatot, amikor az omahai Aksarben negyedben két autó is egy hirtelen megnyíló víznyelőbe zuhant. Az eset február 24-én, kedden történt, amikor egy közlekedési lámpánál minden előjel nélkül beomlott az úttest.

A környéken tartózkodók azonnal a helyszínre siettek, és még a mentőegységek kiérkezése előtt sikerült mindkét sofőrt épségben kimenteniük a gödörből. A hatóságok tájékoztatása szerint az incidens során személyi sérülés nem történt.

Justin Rowser, Omaha városi mérnöke és a közműfenntartó igazgatóhelyettese elmondta: a beomlást valószínűleg egy föld alatti, nagy nyomású nyomóvezeték szivárgása okozta.

„A probléma gyökere az erózió. Tudni kell, hogy az útpálya szerkezete önmagában nem önhordó; stabil altalajra van szüksége, hogy megtartsa a súlyt” – magyarázta Rowser.

A helyreállítás kapcsán a szakember kiemelte: a legfontosabb feladat most a teljes üreg feltérképezése, mivel a felszín alatti vizek kiszámíthatatlanul mozognak, és egy látható üreget gyakran vékony csatornák kötnek össze távolabbi kimosódásokkal.