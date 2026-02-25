Egy Kínában rögzített felvétel tökéletes példája annak, miért retteg minden motoros az úgynevezett „whiskey throttle” jelenségtől, ami magyarul annyit tesz, hogy reflexből/ijedtségből, de akaratlanul rácsavar valaki a gázkarra.

A fedélzeti kamera egy, a motorosok mögött haladó autóban rögzítette az esetet. A videón két kalandmotoros araszol felfelé egy hegyi szakaszon februárban, valahol Kínában, alig 16 km/h körüli tempóval. A jobb oldalon haladó, narancssárga kabátot viselő nő láthatóan bizonytalan az alacsony sebességgel való egyensúlyozásban: a motor megbillen balra, a helyzet pedig kezd kényelmetlenné válni, aztán jön a végzetes hiba.

Ahelyett, hogy finoman elvette volna a gázt, esetleg kuplunggal korrigál, vagy kontrolláltan leteszi a motort, hirtelen meghúzza a gázt…

A következő pillanatban a motoros a levegőben van, leugrat a meredek partoldalról. Társa döbbenten nézi végig az egészet. A kínai sajtó beszámolói szerint a nő saját lábán távozott, komoly sérülés nélkül. A motorról ez valószínűleg már nem mondható el.