Egy 44 éves kiskunmajsai lakos még tavaly október közepén azzal kereste fel az egyik kormányablakot, hogy néhány hónappal korábban elvesztette a vezetői engedélyét. A férfi az okmány pótlását kérte, a hatóság pedig ki is állította az új iratot.

A trükkös autós azonban nem sokáig örülhetett a jogosítványnak: kiderült, hogy azt nem elveszítette, hanem a román hatóságok egy jogsértés miatt bevonták tőle, majd megküldték az illetékes minisztériumba.

Mivel a férfi valótlan tartalmú nyilatkozatot tett annak érdekében, hogy vezetői engedélyt szerezzen, közokirat-hamisítás bűntettét követte el. A nyomozás befejeződött, az iratokat pedig vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek.