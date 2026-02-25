A Mazda MX‑5-re úgy is tekinthetünk, mint a hétköznapok sportautójára, melyet úgy terveztek, hogy napi használatban is megbízhatóan használható legyen. Alacsony tömege remek kezelhetőséggel párosul, így igazi élményautó, még úgy is, hogy tulajdonképpen sosem volt orrában igazán komoly motor. Generációtól függetlenül az MX-5-öket négyhengeres benzines mozgatja, de a leghegyesebb, kétliteres verzió is csak 184 lóerős, mely a negyedik generációs modellekben dolgozik.

Akinek ez nem volt elég, az a maga módján oldotta meg a teljesítménynövelést egy komolyabb motor beszerelésével. Elterjedt volt például az NC-k, vagyis a harmadik, 2005‒2015 közt futó generáció esetében, a 2,5 literes MZR-motort pakolták a kisebb hengerűrtartalmú helyére, a méretbeli hasonlóság ugyanis ezt lehetővé tette.

A gyártó azonban nem ült tétlenül a babérjain. Nemrég ugyanis kiderült, annak idején felmerült, hogy jó lenne komolyabb erőforrással is piacra dobni az autót. Erről Christian Schultze, a Mazda európai kutatás-fejlesztési szakembere beszélt a minap egy holland lapnak, amikor arról beszéltek, vajon a jövendőbeli MX-5 kaphat-e nagyobb motort.

„Érdekes módon, már húsz évvel ezelőtt is próbálkoztunk valami hasonlóval. Akkoriban a mérnökeink a szabadidejükben építettek egy prototípust 2,5 literes, V6-os motorral. Itt a műhelyben tették, pusztán lelkesedésből. Technikailag egy lenyűgöző projekt volt” ‒ tekintett vissza Schultze, nem részletezve, hogy egy akkoriban már kifutóban lévő NB, vagy épp egy új NC volt-e az átépítés alanya. „Vezetési élmény szempontjából határozottan érdekes volt.”

A szakember azonban elárulta, több akadálya is volt annak, hogy a projekt valósággá váljon. „A motor nem fért be a motorháztető alá, egyszerűen túl magas volt. Az eredmény nem volt túl vonzó vizuálisan” ‒ fogalmazott, hozzátéve, hogy a nehéz V6-os a súlyelosztást is felborította. A hidegindításkor szükséges dúsítás miatt jelenleg már nem kapható a 2,0 literes motorral Európában az Mx-5-ös, csak az 1,5-ös blokkal, de információink szerint a Mazda gőzerővel dolgozik egy Euro7-es motor fejlesztésén, amellyel újra komolyabb erő költözhet a világ legnépszerűbb roadsterébe.

Vannak persze olyanok, akiket ez nem várják meg. Több átépített MX-5 is fellelhető a világban még súlyosabb motorokkal, például ez itt: