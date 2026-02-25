A modern autók extrái kétség kívül lenyűgözők. Ülés szellőzéssel, masszírozó funkcióval, térhatású hangot adó hangrendszer, szélvédőre vetített képernyő. Tényleg minden van, több autóban az étel, ital hűtését is megoldják.

Mégis olyat, amit egy 1950-es években piacra dobott amerikai termék tudott már nem villant egyetlen típus sem, sőt a Temuról se nagyon tudunk ilyesmit rendelni.

Pedig! Létfontosságú dologról van szó!

Volt idő amikor merész álmodozók próbálták megváltoztatni az emberiség életét olyan találmányokkal, mint a Thomas Manufacturing által jegyzett Mickey’s Hot Dog Sizzler. Igen, az 1950-es években a frissen sült hot-dog álma a kétsávos országúton suhanva valósággá vált – hála a 12 voltos csatlakozásnak és a hamisítatlan amerikai találékonyságnak.

A korabeli lelkes publikációk szó szerint fürödtek az optimizmusban, egy új korszak hajnalát vizionálva: egy olyan korszakét, ahol a forró, gőzölgő hot-dog bárhol és bármikor elérhető, függetlenül a helyszíntől vagy a sebességtől.

Egyes cikkek a Thomas Manufacturing egykamrás eszközét mutatták be, másokban már a fejlettebb, kétkamrás változat szerepelt. A működési elv a fotók alapján is egyértelmű: a fémhengert elektromos fűtőszállal felmelegítette a készülék, amiben a virsli, kolbász, vagy bármilyen egyéb henger alakú étel ropogósra sült.

A kétkamrás verzió a Car-B-Cue nevet kapta, és minden jel szerint komoly előrelépés volt a Hot Dog Sizzlerhez képest. Elég csak megnézni, milyen lehetőségeket kínált: nem elég, hogy egyszerre kétszer annyi hot-dogot kaptunk, a Car-B-Cue külső burkolatán még egy beépített kiflimelegítő is helyet kapott!

Ez maga az amerikai álom, a kétszer hat sávon ringatózva egy hat méteres tepsiben, sercegő virslikkel a jobb ülésen. Elérhetetlen lenne? Nos, a kérdésre a modern villanyautók csattanós választ adnak. Több típusban is van fedélzeti, szabványos 220 voltos ajzat, amivel már bármilyen hot-dog sütő, elektromos grill működtethető annak, aki elég eszement egy ilyen kalandhoz.