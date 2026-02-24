Naponta átlagosan egy benzinkút bezárt Németországban 2025-ben, olvasható ki a t-online.de adataiból. Mint írják, 2025-ben 14 018 töltőállomás volt az országban, 359-cel kevesebb, mint 2024-ben. A csökkenés jelentős mértékű, 2,5 százalékos, és egyben új negatív rekord is, mivel ilyen kevés helyen sosem tankolhattak a Németországban közlekedők. Összehasonlításképpen: 1970-ben még több mint 46 ezer kút üzemelt, de még az 1980-as évek közepén is a húszezret környékezte a benzinkutak száma.

A folyamatban van ugyan némi természetesség is, hiszen a verseny, valamint a nagy szolgáltatók idővel kisöpörték a kicsiket a piacról, azonban a mostanában látható trend már nem a piac tisztulásáról szól. A kutak költségei ugyanis folyamatosan emelkednek, miközben pusztán az üzemanyag-eladáson nem sokat keresnek az üzemeltetők. Főleg vidéken nagy probléma ez a beszámoló szerint, ami ahhoz is vezet, hogy a sofőröknek egyre többet kell menniük a következő tankolási lehetőségig. A ritkán lakott régiókban lassan előre tervezést kívánó procedúrává válik az autózás, annyira hézagos a hálózat.

A kisebb kutak helyzete halmozottan hátrányos, ugyanis pont azon szolgáltatások terén nem tudnak versenyezni a nagyokkal, amelyek igazán nyereségesek. Ahogy az Magyarországon is tapasztalható, úgy a németeknél is igaz, hogy a töltőállomások igazi mindenes hellyé váltak kisboltokat idéző termékkínálattal, kávéval és gyorsan elkészíthető meleg harapnivalókkal.

