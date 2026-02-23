Egy igazi, klasszikus KRESZ-fejtörővel állunk szemben. A képen látható forgalmi szituáció gyakran bizonytalan araszolással, egymásra várakozással és „na, menj már!” kézmozdulatokkal zárul.

Talán a legfontosabb tanulság nem is a pontos sorrend megtalálása, hanem az, hogy az ilyen kereszteződéseket mindig fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal közelítsük meg. A túlzott udvariaskodás legfeljebb egy türelmetlen dudálást vagy bosszús legyintést eredményezhet – a kapkodás viszont könnyen koccanásba torkollhat.

Szóval adott egy bonyolultabb KRESZ-szituáció: mi a helyes sorrend?

A képen több elsőbbségadási szabály is érvényesül:

van kanyarodás,

jobbkézszabály

és kanyarodó főútvonal is.

A helyes sorrend pedig teherautó, autó, troli és végül a motoros.

