Egy igazi, klasszikus KRESZ-fejtörővel állunk szemben. A képen látható forgalmi szituáció gyakran bizonytalan araszolással, egymásra várakozással és „na, menj már!” kézmozdulatokkal zárul.
Talán a legfontosabb tanulság nem is a pontos sorrend megtalálása, hanem az, hogy az ilyen kereszteződéseket mindig fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal közelítsük meg. A túlzott udvariaskodás legfeljebb egy türelmetlen dudálást vagy bosszús legyintést eredményezhet – a kapkodás viszont könnyen koccanásba torkollhat.
Szóval adott egy bonyolultabb KRESZ-szituáció: mi a helyes sorrend?
A képen több elsőbbségadási szabály is érvényesül:
- van kanyarodás,
- jobbkézszabály
- és kanyarodó főútvonal is.
A helyes sorrend pedig teherautó, autó, troli és végül a motoros.
Megnéznél még egy hasonlót?