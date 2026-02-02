Több mint ezer komment érkezett közösségi oldalunkra, amikor feletettük a kérdést, hogy az alábbi kereszteződésnél mi a helyes áthaladási sorrend. Jöttek jó megoldások szép számmal, de több száz helytelen is érkezett.

Szóval most lássuk, hogy valóban olyan trükkös-e ez a kérdés.

Az alábbi estben sokan azt gondolták, hogy az ‘A’ és a ‘C’ jelzésű jármű egyszerre kanyarodhat, ugyanis nem keresztezik egymás útját. ‘B’ a jobbkéz-szabály szerint addig nem indulhat, amíg a motoros ki nem kanyarodott. Szóval ‘A’ és ‘C’ egyszerre, aztán ‘B’.

Holott a helyes válasz a következő: a kereszteződésnél A, B és C a sorrend. A teherautónak akkor is meg kell várnia a kanyarodási szabály szerint a szembejövőt, ha annak előbb elsőbbséget kell adnia a motorosnak.

Te tudtad a választ kapásból? Igen 84% (103) Nem, köszi a segítséget 16% (19)

És azt tudod, hogy ennél a lámpánál mit kell tenni: