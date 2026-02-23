A merész álmoknak köszönhetően születhettek meg olyan különc gépek, mint az Isuzu VehiCross, a Volkswagen Phaeton vagy a Cadillac CTS-V Wagon. Néha a vágyak kergetése hatalmas sikerhez vezet, de gyakrabban előfordul, hogy az ilyen ötletek egyszerűen nem vernek gyökeret a piacon.

Ez egy stílusos, sík platós utánfutó, amelyet az évezred fordulója környékén kínáltak a BMW-márkakereskedésekben. A gyártást a neves Westfalia végezte, a formaterv pedig egyedi zárófényeket kapott, amelyek tökéletesen illeszkedtek a BMW korabeli arculatába.

A plató alatt egy praktikus rekeszt alakítottak ki a kivehető rámpáknak: ezeket egyszerűen a rendszámtábla alatt lehetett kihúzni, beilleszteni, és az utánfutó máris munkára kész volt. A Multi-Trailer dobfékeket kapott, de az 5×120 mm-es osztókör lehetővé tette, hogy a népszerű gyári BMW-felniket is felszereljék rá.

A futómű azonban sokkal összetettebb volt, mint az apró utánfutókon megszokott laprugós megoldások. A robbantott ábrákat böngészve kiderül, hogy a BMW Multi-Trailert csavarrugókkal, különálló lengéscsillapítókkal és lengőkaros felfüggesztéssel látták el – ami egy utánfutó esetében finoman szólva is túlzásnak tűnik.

4 fotó

A megoldás jobb vezethetőséget biztosít a merev tengelyhez képest, ami simább futást eredményez. Mivel ezt az utánfutót luxusautók mögé szánták, a menetkomfort vélhetően kiemelt szempont volt az ügyfelek számára.

Moduláris sokszínűség

A komoly futómű és a tetszetős felépítmény ellenére a Multi-Trailer önsúlya megállt 235 kilogrammnál. Mivel a megengedett össztömege 1000 kg volt, a hasznos teherbírása elérte a 765 kilót. Ez a súly persze gyorsan megugrott, ha az ügyfél válogatni kezdett az extrák közül – azokból pedig bőven akadt.

Ha az ügyfél inkább a pedálos bringákat preferálta, elérhetőek voltak olyan adapterek, amelyekkel a világ legrobusztusabb kerékpárszállítójává alakíthatták az utánfutót. Még hasznosabb volt a kemény tetős felépítmény, amely zárható konténerré varázsolta az eszközt, ráadásul úgy méretezték, hogy a mélygarázsok gerendái alatt is elférjen. A tetőn lévő sínekre pedig jöhetett minden: síboksz, snowboardtartó, bármi.

A tetővel a Multi-Trailer két utánfutót egyesített egyben, ami ideális volt a helyszűkében lévőknek.

Miért bukott meg mégis?

Először is: a tető fel- és leszerelése kész rémálom volt. A levehető kemény héj közel 75 kilót nyomott – nagyjából mint egy felnőtt férfi –, és a méretei miatt rendkívül nehézkes volt mozgatni.

Másodszor: az ára. Egy korabeli brosúra szerint a Multi-Trailer alapára extrák nélkül 3600 dollár volt. De még a drága rámpa is eltörpült a tető ára mellett: a Maximilian Importing Company katalógusa szerint a felépítmény önmagában 2940 dollárba került. Nem csoda, hogy kevés ügyfél nyitotta ki a pénztárcáját, és a Multi-Trailer 2004-ben „megszűnt” státusszal kikerült a BMW alkatrész-katalógusából.