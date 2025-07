Volt egy japán gyártó, az Isuzu, amely már 26 évvel ezelőtt letett az asztalra valami olyat, amihez képest a mai „terepjárósított” crossoverek csak unalmas, műanyaggal körberagasztott dobozoknak tűnnek.

Ez az Isuzu VehiCROSS, egy olyan 4×4-es, aminek a formája ma is megdöbbentő, a technikája pedig még most is izgalmas. Mégis, egy gyártástechnológiai döntés miatt eleve halálra volt ítélve, és kevesebb mint 6000 darab készült belőle az egész világon.

Az Isuzu bevállalta és szándékosan hozta meg a döntést. A VehiCROSS ugyanis szerintük is túl vad volt ahhoz, hogy tömegmodell legyen. A különleges karosszéria viszont a hagyományos módszerekkel ilyen alacsony példányszámban óriási anyagi bukás lett volna.

Ezért a hagyományos fémből készült présformákat olcsóbb, kerámiából készült formákra cserélték. Így megúszták a kezdeti költségeket, de ezzel a technológiával akadt egy komoly probléma. A kerámia szerszámok sokkal gyorsabban kopnak, mint a fémből készültek. Ez eleve behatárolta, hogy maximum néhány ezer darabot gyárthatnak, mielőtt a szerszámok tönkremennek.

Ha tévedtek volna, és a világ megőrül a VehiCROSS-ért, még mindig átállhattak volna a hagyományos, drágább karosszériagyártásra. Ez azonban nem történt meg, így az autózás üde színfoltja maradt a típus.

A többi részlet is izgalmas volt

A motorháztető alatt egy 3,5 literes, V6-os benzines szív dobogott, 215 lóerővel és 312 Nm nyomatékkal. Ez ma sem hangzik rosszul, de a ’90-es évek végén egy ilyen kompakt testben kifejezetten dinamikus volt.

A motor egy négyfokozatú automatán keresztül hajtotta a kerekeket, méghozzá az Isuzu és a Borg-Warner közösen fejlesztett Torque-On-Demand (TOD) rendszerén keresztül. Ez egy intelligens, automatikusan kapcsolódó összkerékhajtás volt, amely 12 különböző szenzor (gázpedálállás, keréksebességek stb.) adatai alapján próbálta megjósolni a kerekek megcsúszását. Egy ilyen prediktív rendszer ma is modernnek számít, 26 évvel ezelőtt pedig egyenesen sci-finek hatott. Természetesen felező is járt hozzá.

Az első utasokat bőrözött Recaro sportülések fogadták, a kormányt szintén bőr borította, és még karbonbetétek is emelték a sportos hangulatot. A költségcsökkentés azonban itt is megmutatkozott: a teljes műszerfalat egy az egyben a jóval egyszerűbb és olcsóbb Isuzu Rodeo (nálunk Opel Frontera) modellből emelték át.