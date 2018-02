1997-ben kezdődött meg az Isuzu divatosabb terepjárójának, a sportosabb vonalvezetésű, személyautósabb, de még mindig kétség kívül terepes felhasználásra született VehiCross-nak a gyártása. Felénk ugyan nem túl gyakori látvány, de Amerikában például egész népszerű volt az igazán erős, hazai felhozatal mellett is eladtak belőle kicsikét több mint 4100 darabot. Sőt, a szaksajtó is rendre méltatta az újító szellemű autót, melyet egyébként koncepció formában már ’93-ban bemutattak a Tokiói Autószalonon.

Sokan látják benne a mai dinamikusabb vonalvezetésű, sokkal inkább a trendre koncentráló SUV-k elődjét is, de az Isuzu jóval keményebb náluk. Nem beszélve az Ironman limitált szériáról, mely látványos matricázásáról, az eladó példány esetében bitangul megemelt futóművéről, sokat sejtető terepgumijairól azonnal felismerhető. A beltér is átalakult kissé, a hangulat természetesen vastagon a ’90-as éveket idézi, de a fekete-piros bőrkárpit továbbra is menő.

Egész apró változtatásokat hajtott végre rajta előző tulajdonosa, kapott hatékonyabb fényszórókat és egy masszív LED-sort is az elejére, hogy minden látható legyen, a szórakoztatásról pedig Alpine audiorendszer gondoskodik. Az autó motorja maradt a 3,5 literes, V6-os szívó benzines 218 lóerővel és 312 Nm csúcsnyomatékkal. Összkerék-hajtása kapcsolható, de az igazi újdonság az volt benne, hogy tucatnyi szenzor dolgozott azon, hogy a lehető leghatékonyabban ossza el a nyomatékot a kerekek között akár nedves körülmények között is.

A képeken látható autó közel 190 ezer kilométert futott és néhány apró karc tarkítja a karosszériáját, ami egy terepjárótól nem igazán meglepő. A beltér ellenben kifogástalan állapotnak örvend, így aki ki szeretne tűnni a tömegből még ott is, ahol kevesen járnak, annak igazán ajánlható bő 3,5 millió forintnyi amerikai dollárért.