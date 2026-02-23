Láttunk már precízen olajozott gyártósorokat, de a Xiaomi most nagyot dobott: egy olyan drónos videót tettek közzé, amely azt az illúziót kelti, mintha egy autó szinte a szemünk láttára, alig egy perc alatt születne meg. A Mundo Xiaomi szerint egyesek 73 másodpercről beszélnek, míg a hivatalos gyári adat szerint 76 másodpercenként gördül le egy-egy új példány a szalagról. Bármelyik számot is nézzük, autórajongó legyen a talpán, akinek nem esik le tőle az álla.

A hipnotikus képsorok mögött egy autóipari szemmel még gyerekcipőben járó, de annál ambiciózusabb gyártó áll. A márka három modelljéből – a SU7, a SU7 Ultra és a YU7 szabadidő-autó – 2024 áprilisa és 2026 februárja között már mintegy 600 000 példányt adtak át a tulajdonosoknak. Mivel a tervek szerint 2027-től Európába is megérkeznek, a tempónak csak fokozódnia kell.

A felvételt a holdújév előestéjén tartott élő közvetítés során mutatták be. Lej Csün, a Xiaomi alapítója és vezérigazgatója számos technológiai részletet elárult, de a nézőket leginkább a madártávlati képek taglózták le. A drón végigrepül a sor felett, követi a nyers karosszériát, benéz az üzemegységekbe, ahol robotok hada serénykedik, a végén pedig előbukkan egy kész, tesztelésre váró villanyszedán.

Fontos azonban tisztázni: a 76 másodperc nem egy teljes autó legyártásához szükséges időt jelenti, hanem a gyártósor ütemidejét. Ez az az intervallum, ami két egymást követő kész autó elkészülte között eltelik, amikor a gyár teljes gőzzel üzemel. Egy-egy jármű teljes összeszerelése természetesen ennél jóval hosszabb folyamat, de a percenkénti kibocsátás látványa így is lenyűgöző.

A videó helyszíne a Peking déli részén elterülő Xiaomi EV HyperFactory. Ez a monstre, 718 000 négyzetméteres komplexum egy összetett gyártó létesítmény: a fémlemezek sajtolásától az öntödén, a festőüzemen és az akkumulátor-összeszerelésen át a végszerelésig minden egy helyen történik.

Az üzem automatizáltsága egészen extrém. A Xiaomi olyan robotizált gyártásról beszél, amely képes akár teljes sötétségben is működni, hiszen a gépeknek nincs szükségük világításra a precíz munkához. A karosszéria- és a festőműhelyben az automatizáltság foka megközelíti a 90%-ot, több mint 700 robot végzi a legmonotonabb és legprecízebb műveleteket.