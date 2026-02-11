Bár a Xiaomi SU7 még nincs régóta a piacon, egy kínai tulajdonos olyan intenzív igénybevételnek tette ki az elektromos szedánt, ami még a legtöbb taxit is megszégyenítené. A modell elképesztő, 265 757 kilométert tett meg mindössze 476 nap alatt, valós képet adva arról, hogyan bírja az elektromos technika a fokozott terhelést.

A szóban forgó jármű egy Aqua Blue színű SU7 Pro, amelynek tulajdonosa, Mr. Feng az átvétel óta naponta átlagosan 600 kilométert vezetett.

A nagy futásteljesítményű kísérlet leglenyűgözőbb tanulsága az akkumulátor egészségi állapota, amelyet egy hivatalos Xiaomi-szervizben mértek ki. Az intenzív használat ellenére a CATL 94,3 kWh-s lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorcsomagja megőrizte eredeti kapacitásának 94,5%-át.

Ahogy a CarNewsChina rámutat, a rivális Tesla Model 3 Long Range nyolc évre vagy 120 000 mérföldre (193 120 km) szóló garanciával érkezik, amely legalább 70 százalékos akkumulátorkapacitást ígér erre az időszakra.

7 fotó

Meg se kottyant neki

A Xiaomi esetében nem csak az akkumulátor bírja a gyűrődést. A tulajdonos állítása szerint az autón még sosem kellett fékbetétet cserélni, ami a regeneratív fékrendszer hatékonyságát dicséri. Ráadásul a hűtőfolyadék is tiszta maradt, nyoma sincs szennyeződésnek. Hozzátesszük, hogy egyetlen példány állapota alapján nem lehet következtetni a típus általános megbízhatóságára, erre majd európai szakértők, leginkább a TÜV és az ADAC fog objektív választ adni pár éven belül.

A matekot elvégezve, 18 kWh/100 km-es becsült hatékonysággal számolva Mr. Feng Xiaomija nagyjából 47 800 kWh áramot fogyasztott az elmúlt másfél év alatt. Ez körülbelül 506 teljes töltési ciklust jelent a 94,3 kWh-s akkumulátorral.

Összességében Mr. Feng becslése szerint azzal, hogy a belső égésű motoros jármű helyett az elektromos szedánt választotta, több mint 100 000 jüant (mintegy 4,6 millió forintot) takarított meg üzemanyagköltségen a 265 757 km alatt. Ez jelentős összeg, tekintve, hogy a Xiaomi SU7 Pro indulóára Kínában 245 900 jüan (körülbelül 11,3 millió forint).

Nem meglepő módon a videó nagy visszhangot váltott ki, és még a Xiaomi vezérigazgatója, Lei Jun is megosztotta. A tulajdonos elárulta, hogy tovább folytatja a kilométerek gyűjtését elektromos autójába, és célja, hogy három éven belül elérje a 600 000 kilométert.

A Xiaomi SU7 mostanában azzal került a címlapokra, hogy Kínában eladásokban megelőzte riválisát, a Tesla Model 3-at, 2025-ben összesen 258 164 kiszállított példánnyal. A vállalat már be is jelentette a szedán frissített változatát, amely 2026 áprilisában érkezik fejlettebb vezetéstámogató rendszerekkel (ADAS), alapfelszereltségű LiDAR-ral és nagyobb, a CLTC-ciklus szerint akár 902 km-es hatótávolsággal.