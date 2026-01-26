A kínaiak rákaptak a rekordokra: amikor piacra dobnak egy-egy fontosabb modellt, a marketinget megfejelik valamilyen hangzatos eredmény elérésével. A telefongyártóból négy kerékre váltó Xiaomi előszeretettel alkalmazza ezt a stratégiát, és most az SU7 elektromos szedán frissített verziójánál sem hagyták ki a lehetőséget.

Fogták a hipergyorsan töltő, akkumulátorral jelentősen megpakolt zászlóshajót, és 24 órán át kergették egyfolytában, csak tölteni álltak meg. A végeredmény 4264 megtett kilométer lett egyetlen kerek nap alatt, amivel alaposan rávertek az eddigi csúcstartóra, a szintén kínai Xpeng P7-esre.

A frissített szedán a 24 órás „kínzás” során végig 240 km/órás sebesség környékén száguldott, és kizárólag a töltések idejére állt meg. A tesztre még tavaly november 20. és 21. között került sor a Csiangszu tartománybeli Jancsenben.

Az előző rekorder, a második generációs Xpeng P7 korábban 3961 kilométert tudott kipréselni magából egy nap alatt 2025-ben. Érdekesség, hogy a dobogó második fokára a Xiaomi YU7 crossover állhatott fel, amely 3944 kilométert tett meg 24 óra alatt. Ezzel a teljesítménnyel a frissített SU7 új mércét állított fel a sorozatgyártású autók hasonló jellegű tesztjei között.

Mi lapul a lemezek alatt?

A rendszer egy 897 voltos nagyfeszültségű architektúrára épül (gyakorlatilag 900 V-os rendszer), amely egy 101,7 kWh-s, NMC kémiájú akkumulátort táplál. Tehát már ez is elég sok megtehető kilométert szavatol, de a szűk keresztmetszet mindig a töltési idő. A villanyautók még mindig legalább fél óráig lógnak a kábelen pár száz kilométernyi hatótávért cserébe.

Az SU7 esetén viszont a töltési csúcsérték eléri az 530 kW-ot, a hőmenedzsment pedig sokáig magasan tudja tartani az értéket, így 15 perc alatt 670 kilométerrel növelhető a hatótáv. Azért ezt már egy dízelmotoros autóból áttekintve sem lehet figyelmen kívül hagyni.

Mindehhez pedig pokoli erő is társul, az autót a Xiaomi saját fejlesztésű, V6s Plus villanymotorja hajtja, ami percenkénti 22 000-es fordulatszámon pörögve ad le 386 lóerőt. Csakhogy nincs egyedül, a rendszerteljesítmény eléri a 681 lóerőt.

A hivatalos végsebesség 265 km/óra, a hatótávolság pedig a megengedő, valóságtól elrugaszkodott, de azért támpontnak jó kínai CLTC-ciklus szerint 835 kilométer. A frissítéssel a hajtáslánc mellett átdolgozták a légrugózást, a vezetéstámogató rendszerek nagyobb számítási teljesítményű informatikai hátteret kaptak, a karosszériát pedig melegen sajtolt, nagy szakítószilárdságú acélelemekkel erősítették meg.

A stabilitás érdekében az új kivitelt szélesebb hátsó abroncsokkal szerelik, és új színárnyalatok is elérhetők lesznek.

Mennyibe fáj mindez?

A Xiaomi SU7 árazása a kínai piacon 229 900 és 309 900 jüan között mozog. Ez átszámítva, a jelenlegi árfolyamokkal kalkulálva nagyjából 12,4 millió és 16,8 millió forint közötti összeget jelent – ami ilyen technikai tartalom mellett a nemzetközi piacon is kifejezetten versenyképesnek számítana.

