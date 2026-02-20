Valószínűleg az alsó-szászországi (Németország) rendőrök sem számítottak olyan szabályszegőre, mint akit múlt szombaton meszeltek le Diepholz városában.

Az egyenruhások egy 30-as sebességkorlátozású zónában – a környéken általános iskola van, épp a helyiek kérték a szigorúbb ellenőrzést a száguldozók miatt – mértek, amikor egy Porsche bőven 100 km/óra feletti tempóval zúgott el előttük; a stuttgarti sportkocsi olyan tempóban haladt, hogy a távolabb posztoló, az autók megállítását végző kollégáiknak sem volt ideje felkészülni a leintésére, ők is csak az út széléről nézték, ahogy elhúz mellettük az autó.

A gyorshajtó ekkor még megúszta az azonnali intézkedést – persze a rendszám alapján később így is megtalálhatták volna –, ám volt annyira vakmerő (vagy bolond), hogy néhány perccel később ugyanazon az útszakaszon, immár az engedélyezett sebesség négyszeresével, 119 km/órával repesszen a traffipaxozó rendőrök szeme láttára, tudósít az NDR.

Ezúttal már megállították, a 22 éves „utcai versenyző” minimum 800 eurós (bő 300 ezer Ft) bírságra, valamint három hónapos eltiltásra és két büntetőpontra számíthat, de ha az eljárásban a szándékosságot is rábizonyítják – márpedig a duplázás nem egyszerű figyelmetlenséget sejtet – a bírság a duplája, 1600 euró (szűk 610 ezer Ft) is lehet.